Chaos am Kapitol

Im Video: So stachelte Donald Trump seine Anhänger an

Rede vor dem Gebäude: So stachelte Trump seine Anhänger am Kapitol an. (Quelle: t-online)

In Washington spielen sich dramatische Szenen ab. Trump-Anhänger haben Polizeiabsperrungen gestürmt und sind in das Kapitol eingedrungen. Es fielen Schüsse. Zuvor hatte Trump seine Unterstützer angestachelt.

"Wir schreiten gemeinsam zum Kapitol, um unsere verehrten Senatorinnen und Senatoren anzufeuern." Sätze wie diese feuert Donald Trump wenige Stunden vor den erschreckenden Ereignissen am Parlamentsgebäude in Washington an seine Anhänger ab.

Er nennt die US-Wahl im November "die korrupteste Wahl in der Geschichte der USA, vielleicht sogar in der ganzen Welt" und wieder einmal legt er keine Beweise dafür vor. Ein Gericht nach dem anderen hatte in den USA seine wütenden Proteste gegen die Wahlniederlage abgelehnt und Anträge der Republikaner gekippt. Im Video oben oder direkt hier sehen Sie, wie der US-Präsident seine Unterstützer anstachelt und davon spricht, "niemals aufgeben" zu wollen.

Am Mittwoch kommt es wenige Stunden nach dem Auftritt des Präsidenten zu chaotischen Szenen um und im Kapitol, dem Parlamentsgebäude in der US-Hauptstadt Washington. Alle Entwicklungen zu den Ausschreitungen lesen Sie hier im Newsblog. Trump-Unterstützer stürmen Polizeiabsperrungen, es kommt zu Konfrontationen mit den Sicherheitskräften, auch Schüsse fallen. Der zukünftige Präsident Joe Biden spricht anschließend von einem "beispiellosen Angriff auf die Demokratie".