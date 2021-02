"Sie haben nichts für mich getan"

Trump tritt aus Schauspieler-Gewerkschaft aus

05.02.2021, 08:47 Uhr | aj, dpa

Donald Trump mit dem Sieger der zweiten Staffel "The Apprentice" (Archivbild): Mit seiner TV-Sendung wurde der Ex-US-Präsident damals in den USA deutlich bekannter. (Quelle: imago/ZUMA )

Donald Trump hat einen Brief an die amerikanische Schauspielergewerkschaft geschrieben. Darin lobt er seine eigenen Film- und Fernsehauftritte, erhebt Vorwürfe gegen die Organisation – und kündigt seinen Austritt an.

Donald Trump ist aus der amerikanischen Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA ausgetreten, nachdem die Vereinigung zuvor den möglichen Ausschluss des früheren US-Präsidenten angestrengt hatte. Die Gewerkschaft habe nichts für ihn getan, schrieb Trump in seiner Rücktrittserklärung, die SAG-AFTRA am Donnerstag veröffentlichte. Er wolle mit sofortiger Wirkung austreten.

Zudem kritisierte er die Gewerkschaft scharf und griff deren Vorsitzende, US-Schauspielerin Gabrielle Carteris, persönlich an. "Frau Carteris: Ich schreibe Ihnen heute bezüglich der sogenannten Anhörung des Disziplinarausschusses, die darauf abzielt, meine Gewerkschaftsmitgliedschaft zu widerrufen. Wen interessiert das schon!", ist in dem Brief zu lesen.



"Sie haben nichts für mich getan"



"Während ich mit Ihrer Arbeit nicht vertraut bin, bin ich sehr stolz auf meine Arbeit", schrieb Trump weiter – und listete Filme wie "Kevin allein in New York" (1992), "Zoolander" (2001) und die Reality-TV-Show "The Apprentice" auf – Trump zufolge "eine der erfolgreichsten Shows der Fernsehgeschichte".



Mit seiner Präsidentschaft habe er zudem das aussterbende Nachrichtenprogramm des Kabelfernsehens gerettet und Tausende Jobs geschaffen, unter anderem bei "Fake News CNN", wie der Ex-Präsident schreibt. Ganz im Unterschied zu der Gewerkschaft, so Trump. "Ihre Organisation hat wenig für ihre Mitglieder getan, und nichts für mich – außer dem Eintreiben von Beiträgen und der Förderung gefährlicher, unamerikanischer Ideen." Das Schreiben von Donald Trump wurde auf der Seite der Gewerkschaft publiziert. (Quelle: The Office of Donald J. Trump)

Die knappe Antwort der Gewerkschaft: "Danke schön". Mitte Januar hatte die Vereinigung eine Untersuchung für den möglichen Ausschluss Trumps wegen Verletzung der Statuten einberufen.



Kapitol-Sturm sorgt für Kritik an Trump

Auslöser war die Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger. Dem Ex-Präsidenten wird vorgeworfen, seine Unterstützer bei einer Kundgebung zu den Krawallen aufgestachelt zu haben. Trump habe durch seine Aussagen auch Journalisten in Gefahr gebracht, kritisierte SAG-AFTRA, zu deren Mitgliedern TV-Reporter gehören.

Trump gehörte der Gewerkschaft seit 1989 an. Der Unternehmer und TV-Show-Gastgeber wirkte in Cameo-Auftritten in mehreren Filmen mit. Für seine Gastrolle in der Fantasy-Komödie "Mein Geist will immer nur das Eine", die an den Kinokassen völlig floppte, holte er den Spott-Preis "Goldene Himbeere" für besonders schlechte Darbietungen.