Ankündigung auf Twitter

Melania Trump öffnet ihr eigenes Büro

12.02.2021, 23:42 Uhr | t-online, wan

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump speaks at the Joint Base Andrews, Maryland (Quelle: Carlos Barria/Reuters)

Über den Kurznachrichtendienst Twitter hat Melania Trump bekannt gegeben, ein eigens Büro zu eröffnen. Weitere Informationen wurden nicht mitgeteilt. Das Konto hat aber bereits mehr als 49.000 Follower.

Die ehemalige First Lady Melania Trump hat ihr eigenes Büro eröffnet. Das teilte die Frau des bisherigen US-Präsidenten Donald Trump auf Twitter mit. Bislang gibt es unter ihrem neuen Konto auf der Online-Plattform nur eine kurze Stellungnahme. "Frau Trump hat die Eröffnung des Büros von Melania Trump" bekanntgegeben. Bitte folgen Sie diesem Konto für weitere Informationen und neue Nachrichten."



Nach einer Umfrage im Januar war sie als eine der am wenigsten beliebten Präsidentenfrauen bezeichnet worden. Nur 42 Prozent hatten ihr gute Noten erteilt. Bei ihren Vorgängerinnen lag der Wert um die 72 Prozent.

Medienberichte: Kaum Kontakte zwischen den Ehepartnern

Was Melania Trump in ihrem neuen Büro genau machen wird, ist noch unklar. Bislang hält sie sich nach Angaben des US-Fernsehsender CNN im Golfressort ihres Mannes in Mar-A-Lago in Palm Beach auf. Sie sei weitgehend von ihrem Mann getrennt und ginge eigene Wege.



Trump selbst hatte erst vor kurzen bekannt gegeben, ein eigens Büro zu eröffnen. Es wird damit gerechnet, dass er von dort aus seine nächste Kampagne um die Präsidentschaftswahl steuern wird.