Verkündung am Weltfrauentag

Biden nominiert zwei Frauen für Armee-Führungsposten

09.03.2021, 07:53 Uhr | AFP

Joe Biden bei einem Event zum Weltfrauentag: Der neue US-Präsident nominiert zwei Generalinnen für hochrangige Posten in der US-Armee. (Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa)

Anlässlich des Weltfrauentags hat US-Präsident Biden zwei Personalien verkündet: Zwei Generalinnen sollen hohe Posten im Militär bekommen. Nun kommt es auf die Zustimmung aus dem Senat an.

Der neue US-Präsident Joe Biden hat zwei Frauen für hohe Führungsposten in der Armee nominiert. Die Luftwaffen-Generalin Jacqueline Van Ovost soll künftig das Transportkommando der US-Streitkräfte leiten, wie Biden am Montag bekannt gab.



Generalin Laura Richardson nominierte der Präsident als Leiterin des Südlichen Kommandos, das für alle Einsätze der US-Armee in Lateinamerika zuständig ist. Der Senat muss den Ernennungen noch zustimmen.

Biden gab Nominierungen anlässlich des Weltfrauentags bekannt

Van Ovost und Richardson wären erst die zweite und dritte Frau, die derart hochrangige Posten in der US-Armee erhalten. Van Ovost ist zudem die erste Frau, die in den USA den Rang einer Viersternegeneralin bekleidet. Richardson soll nun noch in diesen Rang befördert werden.

Biden lobte die beiden Generalinnen bei der Vorstellung im Weißen Haus für deren "unvergleichliche Fähigkeit, Integrität und Pflichtbewusstsein". Biden gab die Nominierungen anlässlich des Weltfrauentags am Montag bekannt.