Unternehmen des Ex-US-Präsidenten

Manager von Trumps Firma stellt sich den Behörden

01.07.2021, 14:18 Uhr | AFP, cck

Schlechte Nachrichten für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump: Sein Finanzchef der Trump Organization hat sich der Staatsanwaltschaft gestellt. Gegen das Immobilien-Imperium wird wegen Steuerbetrugs ermittelt.

Der Finanzchef der Trump Organization, Allen Weisselberg, hat sich den Behörden gestellt. Wie US-amerikanische Medien berichten, stellte er sich am Donnerstag der Staatsanwaltschaft von Manhattan in New York. Die genauen Anklagepunkte sind noch nicht bekannt. Gegen das Familienunternehmen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wird wegen Steuerbetrugs ermittelt.

Bei Weisselberg steht Medienberichten zufolge der Verdacht im Raum, dass der 73-Jährige von der Trump Organization Zusatzleistungen wie die Nutzung von Wohnungen und Autos erhielt, die nicht versteuert wurden. Die Ermittler hatten immer wieder versucht, Weisselberg zu einer Aussage gegen Trump zu bewegen. Offen ist, ob zu einem späteren Zeitpunkt auch gegen Trump persönlich juristische Schritte eingeleitet werden könnten.

Anklage-Erhebung wohl noch am Donnerstag

Die New Yorker Justiz will wohl noch an diesem Donnerstag Anklage gegen die Familienholding erheben. In der aus hunderten Einzelunternehmen bestehenden Trump Organization sind die Immobiliengeschäfte des Ex-Präsidenten gebündelt. Ihr gehören Luxushotels, Golfclubs, Wohngebäude und Geschäftsimmobilien in den USA und im Ausland. Die wohl berühmteste Immobilie ist der Trump Tower in New York, in dem Trump lange Zeit lebte. Früher gehörten dem 75-Jährigen auch eine Reihe von Casinos.

Trump hatte das Familienunternehmen in den 1970er Jahren von seinem Vater Fred Trump übernommen. Nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2016 und seinem Amtsantritt im Januar 2017 gab er die Leitung der Geschäfte an seine Söhne Donald Junior und Eric ab.