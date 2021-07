Nachricht auf Twitter

Ex-US-Botschafter: "Ich denke, Trump kandidiert erneut"

17.07.2021, 03:53 Uhr | t-online, wan

Erneut gibt es ein Anzeichen, dass Donald Trump 2024 zur Wahl antreten will. Ein Vertrauter schrieb auf Twitter über ein Gespräch mit dem Ex-Präsident.

Der ehemalige US-Botschafter in Berlin, Richard Grennel, glaubt an eine erneute Kandidatur von Donald Trump. Auf Twitter schrieb der amerikanische Diplomat: "Ich habe heute mit Präsident Trump gesprochen und ich würde sagen, er kandidiert."

Im Juni hatte Trump bei einem Parteitag der Republikaner Andeutungen gemacht, dass er sich auf das Wahljahr 2024 sehr freue, ohne aber konkreter zu werden.

Grennel ist Republikaner und war zwei Jahre lang Botschafter in Deutschland, bis Trump zurückholte und als Nationalen Geheimdienstdirektor einsetzte (Director of National Intelligence). Er war der erste offen schwule hochrangige Regierungsvertreter unter Trump und hatte bereits unter George W. Bush gedient. Grennel ist ein Kritiker der Merkel-Politik und hatte in seiner Zeit als Botschafter erklärt, er wolle "Konservative in Europa unterstützen."