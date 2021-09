Im US-Bundesstaat Arizona

Trump-Team veranlasst Neuauszählung – Gewinner steht fest

Donald Trump in Arizona: Der ehemalige US-Präsident hat hier im Wahlduell mit Joe Biden weniger Stimmen erzielt als bisher angenommen. (Quelle: Christopher Brown/ZUMA Wire/imago images)

Seit Monaten versuchen Trump-Anhänger, einen angeblichen Wahlbetrug bei der US-Wahl 2020 zu beweisen. Die Stimmen im Bundesstaat Arizona wurden inzwischen neu ausgezählt. Das Ergebnis überrascht kaum.

Im US-Bundesstaat Arizona haben Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eine Neuauszählung der Stimmen veranlasst, um einen angeblichen Betrug bei der vergangenen Präsidentschaftswahl aufzudecken. Wie der "Spiegel" berichtete, stellte sich nun aber heraus, dass der amtierende US-Präsident Joe Biden in dem Bundesstaat noch höher gewonnen hat, als bisher angenommen: Im größten Wahlbezirk Maricopa habe Biden demnach 99 Stimmen mehr und Trump 261 Stimmen weniger als angegeben.

Dem Bericht zufolge haben Trump-Anhänger Biden in einem Dokument sogar selbst als Sieger anerkannt. Dennoch versuche das Team nun, weitere Zweifel am Wahlvorgang zu streuen. Auf diese Weise solle auch erreicht werden, das Wahlrecht in dem Bundesstaat abzuändern.