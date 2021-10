Mehrere Abgeordnete beteiligt?

Bericht enthüllt neue Details zum Sturm des Kapitols

25.10.2021, 09:43 Uhr | t-online, dpa

Sturm auf das Kapitol: Anhänger Trumps hatten am 6. Januar dieses Jahres den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. (Quelle: Shafkat Anowar/AP/dpa)

Ein Ausschuss untersucht weiter den Sturm auf das Kapitol. Nun sorgt ein Medienbericht für Wirbel: Republikanische Kongressabgeordnete sollen mit den Demonstranten vor dem Angriff gesprochen haben.

Mehrere republikanische Kongressmitglieder haben offenbar an Planungsgesprächen zum Sturm auf das Kapitol teilgenommen. Das berichtet das Musikmagazin "Rolling Stone", das mit Organisatoren gesprochen hat. Einer der Abgeordneten soll Demonstranten sogar zugesichert haben, straffrei davon zu kommen.

Die Trump-Beraterin Katrina Pierson soll dabei als "Schlüsselverbindung zwischen den Organisatoren der Proteste gegen die Wahlen und dem Weißen Haus" fungiert haben. Pierson arbeitete 2016 und 2020 für Trumps Wahlkampf. Auch der frühere Stabschef des Weißen Hauses unter Donald Trump, Mark Meadows, wird in dem Bericht erwähnt.

Freifahrtschein zugesichert?

Außerdem soll der Abgeordnete und einer der prominentesten Verteidiger der Randalierer, Paul Gosar, eine Art Freifahrtschein in einer unabhängig laufenden Untersuchung zugesichert haben. Damit wollte er womöglich einige Demonstranten ermutigen, die Proteste zu planen.

Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde der Republikaner jedoch freigesprochen. Der Ausschuss im US-Repräsentantenhaus soll nun die Hintergründe des Angriffs auf das Kapitol untersuchen.

Verwendete Quellen: Rolling Stone: " Exclusive: Jan. 6 Protest Organizers Say They Participated in 'Dozens' of Planning Meetings With Members of Congress and White House Staff

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa