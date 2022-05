US-Präsident bei Journalisten-Dinner

Biden: "Wir hatten eine schreckliche Plage – gefolgt von Covid"

01.05.2022, 06:20 Uhr | dpa

Erstmals nach sechs Jahren besucht der US-Präsident die traditionelle Gala der US-Hauptstadtpresse. Dabei reißt er Witze über seinen Amtsvorgänger Trump – und Putins Regierungsstil.

Scherze und ernste Worte von US-Präsident Joe Biden beim traditionellen Galadinner des Washingtoner Pressekorps: am Samstagabend (Ortszeit) nahm Biden sich selbst und andere auf die Schippe. Gleich zum Auftakt bedankte er sich für den lauten Applaus der Gäste "bei den 42 Prozent, die tatsächlich geklatscht haben" – eine Anspielung auf seine Zustimmungswerte, die nach jüngster Umfrage auf 42 Prozent abgesunken sind. Doch Journalisten seien noch weniger beliebt als er, witzelte Biden weiter.

Als erster Präsident in sechs Jahren würde er nun an diesem Dinner teilnehmen, sagte Biden. "Das ist verständlich, wir hatten eine schreckliche Plage, gefolgt von zwei Jahren Covid", ulkte der Demokrat mit einen Seitenhieb auf seinen republikanischen Vorgänger. Donald Trump, der Medien stets als "Feinde des Volkes" verunglimpfte, war nach seinem Amtsantritt 2017 dem Gala-Event als erster US-Präsident seit 36 Jahren ferngeblieben. Auch in den Folgejahren 2018 und 2019 nahm Trump nicht teil.

Lob auf die Pressefreiheit

Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatte Biden in seiner Ansprache vor den über 2.600 Gästen im Washingtoner Hilton Hotel auch ernste Worte. Er lobte den Mut von Journalisten, die vor Ort über den Krieg berichten. Zuvor waren neun Kriegs-Reporter gewürdigt worden, die in der Ukraine ums Leben gekommen sind. Pressefreiheit sei heute wichtiger denn je, betonte Biden.

Biden gab nach seiner Rede das Mikrofon an den Comedian Trevor Noah ab. "Trevor, das ist die wirklich gute Nachricht – jetzt kannst du den Präsidenten der Vereinigten Staaten durch den Kakao ziehen und anders als in Moskau kommst du nicht ins Gefängnis".

Trevor Noah und die First Lady Jill Biden (r.): Auch der Comedian hielt bei dem Dinner eine Rede. (Quelle: Reuters)



Kim Kardashian als Gast

Der Präsident ist gewöhnlich Stargast beim alljährlichen "Correspondents' Dinner" der beim Weißen Haus akkreditierten Journalisten. Biden, der in Begleitung seiner Ehefrau Jill erschien, setzte damit die langjährige Tradition fort. An der Gala nahmen neben Journalisten und hochrangigen Regierungsmitgliedern auch Hollywood-Stars teil, darunter auch Reality-Star Kim Kardashian und ihr Freund, Comedian Pete Davidson.

Die Journalisten-Vereinigung veranstaltet den Festabend seit 100 Jahren. 2020 und 2021 war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.