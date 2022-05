Trump-naher Kandidat gewinnt Vorwahl in Ohio

Der Republikaner J.D. Vance hat eine parteiinterne Vorwahl in Ohio gewonnen, wohl auch dank der Unterstützung durch Donald Trump – ein wichtig er Erfo lg für den ehemaligen Präsidenten.

Mit einem Vorwahlsieg des von ihm unterstützten Bestsellerautors J.D. Vance hat der frühere US-Präsident Donald Trump seinen Status als Königsmacher seiner Republikanischen Partei gefestigt. Vance gewann laut US-Medien am Dienstag mit deutlichem Vorsprung eine parteiinterne Vorwahl der Konservativen im Bundesstaat Ohio. Der Autor des verfilmten Erfolgsbuches "Hillbilly-Elegie" wird damit bei den Kongress-Zwischenwahlen im November für die Republikaner für einen Sitz im Senat in Washington kandidieren.

Mit Trump wendete sich das Blatt

Vance hatte in Umfragen lange Zeit hinter Mandel gelegen, der im konservativen Lager einflussreiche und finanzstarke UnterstĂĽtzer hat. Das Blatt wendete sich, als Trump Vance Mitte April im parteiinternen Wahlkampf seine UnterstĂĽtzung aussprach. Dieser ĂĽberholte Mandel in der Folge in Umfragen und gewann nun die Vorwahl.