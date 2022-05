Hinter den Sorgenfalten von M├╝ttern in den USA kommt immer deutlicher Panik zum Vorschein: Ein Mangel an Babymilch sorgt in den Vereinigten Staaten f├╝r Aufregung, Eltern suchen zunehmend verzweifelt in Drogeriem├Ąrkten nach S├Ąuglingsnahrung, und l├Ąngst wird das Thema auch politisch hei├č diskutiert. F├╝r die Krise gibt es eine Reihe von Gr├╝nden ÔÇô unter anderem die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die vor├╝bergehende Schlie├čung einer gro├čen Produktionsst├Ątte wegen einer vermuteten Bakterienbelastung. Eltern aber haben schon l├Ąngst kein Verst├Ąndnis mehr.