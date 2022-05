Donald Trump zahlt 110.000 Dollar Geldstrafe

Nach ├╝bereinstimmenden Medienberichten hat Donald Trump jetzt eine Strafe gezahlt, weil der nicht rechtzeitig Unterlagen eingereicht hat. Ein New Yorker Richter ordnete au├čerdem Durchsuchungen an.

Im April hatte ein Richter in Manhattan dem ehemaligen Pr├Ąsidenten eine Strafe von 10.000 Dollar pro Tag angedroht, wenn er den Anweisungen des Gerichts nicht Folge leiste. Richter Arthur Engoron hatte sich am 11. Mai dann bereit erkl├Ąrt, den Vorwurf der Gerichtsmissachtung fallen zu lassen, wenn die erforderlichen Dokumente bis 20. Mai nachgereicht werden und die Strafe gezahlt werden. Trump hat jetzt offenbar die Geldstrafe von insgesamt 110.000 US-Dollar beglichen. Der Betrag wird jetzt von der Justiz verwaltet, bis die Forderungen erf├╝llt sind.

Trump weist Vorw├╝rfe zur├╝ck

Damit ist es aber noch nicht getan: Sein Anw├Ąlte m├╝ssen immer noch alle geforderten Unterlagen dem Gericht vorlegen. Der Richter beauftragte jetzt sogar eine Firma, die sich durch Kartons voller Schriftst├╝cke in einem Lagerhaus w├╝hlen sollen. So sollen Notizzettel fehlen, die Trump f├╝r Anweisungen an Mitarbeiter benutzt haben soll. Er drohte auch zus├Ątzliche Strafen an, falls Trump und seine Rechtsbeist├Ąnde weiterhin die Ermittlungen zu verz├Âgern versuchten.