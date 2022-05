Wegen dramatischer Engp├Ąsse in den USA fliegt die US-Regierung ├╝ber ihren Luftwaffenst├╝tzpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz S├Ąuglingsmilchnahrung ein. Am Samstagabend sei eine erste Maschine mit medizinischer Spezial-Babynahrung von Ramstein aus in Richtung USA gestartet, sagte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates im Wei├čen Haus, Brian Deese, am Sonntag im US-Sender CNN. Weitere Fl├╝ge seien in den kommenden Tagen geplant. US-Pr├Ąsident Joe Biden schrieb w├Ąhrend seiner Asien-Reise auf Twitter, an Bord der ersten Milit├Ąrmaschine seien mehr als 70.000 Pfund (knapp 32 Tonnen) S├Ąuglingsmilchnahrung. "Unser Team arbeitet rund um die Uhr, um allen, die es brauchen, sichere Babynahrung zukommen zu lassen."