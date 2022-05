Die amerikanische Botschaft in Ankara r├Ąt: US-B├╝rger sollten sich wegen m├Âglicher Polizeigewalt von Menschenansammlungen in Istanbul fernhalten. Die Sicherheitswarnung sorgt nun f├╝r diplomatischen ├ärger.

Der Unmut bezieht sich auf eine Sicherheitswarnung vom Samstag. Die Botschaft hatte darauf hingewiesen, dass bei einer Demonstration der Opposition in Istanbul Tr├Ąnengas, Wasserwerfer und nicht-t├Âdliche Geschosse eingesetzt werden k├Ânnten. An US-B├╝rger appellierte sie, sich von Menschenansammlungen fernzuhalten.

T├╝rkei warnt B├╝rger in den USA

Die T├╝rkei ver├Âffentlichte am Sonntag eine ├Ąhnlich klingende Warnung an ihre B├╝rger in den USA. Sie sollten sich von Ansammlungen fernhalten, hie├č es in einer Mitteilung des Au├čenministeriums in Ankara. In der Vergangenheit seien bei solchen Gelegenheiten etwa Gas und echte Kugeln eingesetzt worden.