Adam L., der AttentĂ€ter von der Sandy-Hook-Grundschule, fĂŒhrte eine Liste mit detaillierten Informationen ĂŒber Attentate, sammelte Material. Insbesondere vom Schulattentat in Columbine soll er regelrecht "besessen" gewesen sein. Auch Tim K. recherchierte vor der Tat im Internet umfangreich zu Amoktaten, insbesondere zu jenen in Erfurt und an der Columbine High School.

Nicht immer problematische FamilienverhÀltnisse

Falsch ist der Mythos, dass AmoktĂ€ter immer aus problematischen FamilienverhĂ€ltnissen kĂ€men. HĂ€ufig entstammen sie ElternhĂ€usern, die unauffĂ€llig wirken. "Es sind in keiner Weise 'broken homes', sondern kleinbĂŒrgerliche ElternhĂ€user oder Mittelschichtfamilien, in denen ein gemeinsames Familienleben mit geregelten Mahlzeiten und Sorge um das Wohlergehen des Kindes festzustellen ist", schreibt die Gießener Strafrechtlerin Britta Bannenberg im Buch "Amok".

Adam L., der AttentÀter von der Sandy-Hook-Grundschule.

Eine zentrale Rolle – das VerhĂ€ltnis zum Vater

Eine weitere Gemeinsamkeit: Fast alle AmoktĂ€ter hatten erfolgreichere und sozial besser integrierte Geschwister. Und: AuffĂ€llig war das VerhĂ€ltnis zum Vater. In einigen Familien von AttentĂ€tern wird er als eher abwesend beschrieben. In anderen war er es auch physisch. Die Eltern von Adam Lanza, der am 14. Dezember 2012 in der amerikanischen Kleinstadt Newtown 28 Menschen ermordete, darunter 20 Kinder, hatten sich drei Jahre vor der Tat scheiden lassen, lebten bereits lĂ€nger getrennt. Im Jahr darauf brach der Kontakt zwischen Vater und Sohn komplett ab. Beim AmoklĂ€ufer von Uvalde ist in ersten Berichten nur von einer Mutter die Rede, die auch finanziell die Verantwortung fĂŒr die Familie trug.

Ein abwesender Vater oder ein schwieriges VerhĂ€ltnis zu diesem kann laut Psychologen bei jungen MĂ€nnern hĂ€ufig auch zu Problemen mit der eigenen mĂ€nnlichen IdentitĂ€t fĂŒhren. Es sind keine positiven Vorbilder vorhanden.

Ein Amoklauf ist der Versuch, ultimative Macht zu beweisen und auszuĂŒben. In zahlreichen FĂ€llen ĂŒbersahen die Eltern oder der Elternteil, bei dem der TĂ€ter lebte, Anzeichen einer drohenden Gefahr. In anderen FĂ€llen reagierten sie gedanken- oder hilflos. Der Vater von Tim K., ein Unternehmer, versuchte, den schwierigen Kontakt zum Sohn durch die gemeinsame Waffenleidenschaft zu verbessern. Er bewahrte die Waffe, mit der Tim K. spĂ€ter Menschen erschoss, unverschlossen in seinem Schlafzimmer auf.