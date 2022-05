Aktualisiert am 30.05.2022 - 09:39 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Nancy Pelosi ist eine der mĂ€chtigsten Politikerinnen der USA – ihr Ehemann ein wohlhabender GeschĂ€ftsmann. Nun wurde Paul Pelosi wegen Trunkenheit am Steuer vorĂŒbergehend festgenommen.

Der Ehemann der Vorsitzenden des US-ReprĂ€sentantenhauses, Nancy Pelosi, ist wegen Trunkenheit am Steuer vorĂŒbergehend festgenommen worden. Paul Pelosi sei in der Nacht zum Sonntag im Bundesstaat Kalifornien alkoholisiert von der Polizei angehalten worden, berichteten mehrere US-Medien am Sonntag (Ortszeit) ĂŒbereinstimmend.