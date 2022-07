US-Präsident Biden nennt oberstes Gericht "extremistisch"

Bundesstaat New York will Recht auf Abtreibungen festschreiben

Der US-Bundesstaat New York will das Recht auf Abtreibungen in seiner Verfassung verankern. Der Senat des von den Demokraten regierten Bundesstaates stimmte am Freitag fĂŒr einen Verfassungszusatz, der ein Recht auf SchwangerschaftsabbrĂŒche und einen Zugang zu VerhĂŒtungsmitteln festschreibt. Nun muss noch das ReprĂ€sentantenhaus von New York fĂŒr den Text stimmen, bevor er den WĂ€hlern in einem Referendum vorgelegt wird.