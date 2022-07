Erneut Protest nach Tod von Schwarzem bei Polizeieinsatz

Es war der vierte Tag in Folge, an dem in Akron gegen t├Âdliche Polizeigewalt demonstriert wurde. Wie an den Vortagen verlief der Protest tags├╝ber friedlich. Gegen Abend nahmen die Spannungen jedoch zu. Einige Demonstranten z├╝ndeten in der Nacht M├╝llcontainer an und zerschlugen die Scheiben von Schneepfl├╝gen und anderen schweren Fahrzeugen, die die Beh├Ârden in Erwartung von Unruhen als Absperrung in die N├Ąhe des Polizeireviers gebracht hatten. Die Polizei setzte Tr├Ąnengas ein, um die Menge zur├╝ckzudr├Ąngen.