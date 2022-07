Tod von Ivana Trump: Donald Trump verschiebt Aussage in Betrugsverfahren

Der ehemalige US-Präsident sowie seine Kinder Donald Junior und Ivanka hätten am Freitag in einem gegen die Familienholding Trump Organization laufenden Betrugsverfahren unter Eid aussagen sollen. James geht im Zuge zivilrechtlicher Ermittlungen dem Verdacht nach, dass die Holding den Wert von Immobilien künstlich aufgeblasen hatte, wenn sie Kredite von Banken erhalten wollte, und in anderen Fällen kleinrechnete, um weniger Steuern oder Versicherungsbeiträge zahlen zu müssen.

Trump bezeichnet Ermittlungen als politisch motiviert

Trump hatte am Donnerstag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social den Tod seiner Ex-Frau bekanntgemacht. Ivana sei im Alter von 73 Jahren in ihrer Wohnung in New York gestorben. Angaben zur Todesursache machte der Ex-Präsident nicht. Laut einem Bericht der "New York Times" untersuchte die Polizei, ob Ivana Trump möglicherweise in ihrer Wohnung im Stadtteil Manhattan die Treppe herunterfiel.