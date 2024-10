Sind Polo, Golf und Co. jetzt in Gefahr?

Fahrplan zum Kampf ums Weiße Haus Trump gegen Harris: So funktioniert die US-Wahl t-online , Von Sarah Höbing & David Schafbuch Aktualisiert am 28.10.2024 - 11:19 Uhr Lesedauer: 5 Min. Kamala Harris und Donald Trump: Beide streben das höchste Amt der USA an. (Quelle: Marco Bello) Kopiert News folgen

Das Wahlsystem in den USA hat viele Eigenheiten. Wie läuft die Wahl ab? Was sagen die Umfragen? t-online gibt einen Überblick.

Wie läuft die Präsidentschaftswahl ab?

Alle vier Jahre finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt, die nächsten am 5. November 2024. Die Kandidaten für das Präsidentenamt werden in den Vorwahlen der beiden großen Parteien – der Republikaner und der Demokraten – ermittelt. Gleichzeitig wird im US-Kongress das Repräsentantenhaus komplett neu gewählt, ebenso wie 34 der 100 Senatoren. In das Amt eingeführt wird der Gewinner der Wahl dann am 20. Januar 2025.

Video | Einfach erklärt: So funktioniert das Wahlsystem in den USA Player wird geladen Quelle: epd

Der Tag der Präsidentschaftswahl fällt grundsätzlich immer auf einen Dienstag. Diese Vorschrift geht auf ein Gesetz aus dem Jahr 1845 zurück. Darin wurde festgelegt, dass die Wahl immer an dem Dienstag nach dem ersten Montag im November stattfindet. Damals lag dieser Wochentag für die oftmals in der Landwirtschaft tätigen Menschen zeitlich am besten. So war nach dem Kirchgang am Sonntag genug Zeit, um zu den meist weit entfernten Wahllokalen zu fahren. Heute liegt der Dienstag für die meisten Menschen unpraktisch, weil sie während der Arbeitszeit wählen gehen müssten.

Grundsätzlich bestimmen sowohl die Republikaner als auch die Demokraten ihre Präsidentschaftskandidaten durch Vorwahlen. Bei diesen Vorwahlen, die in allen 50 Bundesstaaten durchgeführt werden, treten alle potenziellen Präsidentschaftskandidaten einer Partei gegeneinander an und konkurrieren um Delegierte. Diese Delegierten geben dann beim Nominierungsparteitag ihrer Partei ihre Stimme für den Kandidaten ab, der den Bundesstaat, den sie vertreten, gewonnen hat. In manchen Fällen werden die Stimmen der Wahlleute aber entsprechend der Wahlergebnisse im entsprechenden Bundesstaat verteilt.

Loading... Embed

Bei den Nominierungsparteitagen erhält derjenige Kandidat, der in den Vorwahlen die Mehrheit der Delegierten auf sich vereinigen konnte, die Präsidentschaftskandidatur. Bei den Demokraten gibt es aber noch eine Besonderheit, nämlich die sogenannten Superdelegierten. Die Superdelegierten sind hochrangige Vertreter der Demokratischen Partei, wie Gouverneure, ehemalige Präsidenten und Mitglieder des Kongresses. Diese sind in ihrer Wahl nicht an die Abstimmungsergebnisse der Vorwahlen gebunden und können selbst aussuchen, wen sie unterstützen. Sie dürfen ihre Stimme aber nur abgegeben, wenn keiner der Kandidaten nach Abschluss der Vorwahlen eine Mehrheit der Delegierten auf sich vereinen konnte.

Bei den Demokraten zog der eigentliche Gewinner der Vorwahlen und amtierende Präsident Joe Biden nach der Beendigung der Vorwahlen seine Kandidatur zurück. Damit waren alle bis dahin auf Biden vereidigten Delegierten frei, für einen anderen Kandidaten zu stimmen. Vizepräsidentin Kamala Harris gelang es beim anschließenden Nominierungsparteitag, die meisten Delegierten für sich zu gewinnen. Bei den Republikanern konnte sich Donald Trump erneut durchsetzen.