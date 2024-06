Früh beginnt der Wahlkampf in den USA, Donald Trump und Joe Biden treten im TV gegeneinander an. Was es zu gewinnen und zu verlieren gibt, erklärt Historiker Ronald D. Gerste.

Donald Trump will Joe Biden aus dem Weißen Haus vertreiben, nun treffen die Kontrahenten in TV-Duellen aufeinander. Welchen Einfluss kann so ein Fernsehereignis der Superlative überhaupt auf die Wähler haben? Was sollten die Kandidaten tunlichst vermeiden? Und seit wann gibt es TV-Duelle überhaupt in Wahlkämpfen für die amerikanische Präsidentschaft?

Diese Fragen beantwortet Ronald D. Gerste, Historiker und Autor des kürzlich erschienen Buchs "Amerikas Präsidentschaftswahlen. Von George Washington bis zu Donald Trump".

t-online: Herr Gerste, welche Bedeutung haben die TV-Duelle zwischen Joe Biden und Donald Trump im Kampf um das Weiße Haus? Für einen Großteil der Amerikaner dürften die politischen Fronten bereits geklärt sein.

Ronald D. Gerste: Es kommt auf jede Kleinigkeit an. Ja, das politische Programm der Kandidaten ist weitgehend bekannt, ja, auch ein Großteil der Amerikaner dürfte sich bereits für Biden oder Trump entschieden haben. Aber eben nicht alle. Genau darum geht es. Deswegen müssen Biden und Trump auch höllisch aufpassen.

Damit Ihnen kein Missgeschick während der TV-Debatte passiert?

Genau. Es ist gerade das Anekdotenhafte, das bei den Menschen von einer TV-Debatte hängen bleibt. 1980 wollte der amtierende US-Präsident Jimmy Carter während eines TV-Duells seinem republikanischen Herausforderer Ronald Reagan gerade den Abbau von Sozialleistungen vorwerfen. Was tat Reagan? Lächelnd entgegnete der Republikaner: "There you go again", auf Deutsch "Nicht schon wieder." Damit hatte Reagan sämtliche Lacher auf seiner Seite – und das Duell gewonnen.

Worauf wird es jetzt ankommen?

Joe Biden darf keinen Aussetzer haben, das kann er sich auf keinen Fall leisten. Wobei die Häme über seine Probleme, die richtigen Wörter zu finden, unfair ist. Biden hat als junger Mann unter einer kleinen Sprechstörung gelitten. Trump wiederum sollte es mit den Halbwahrheiten und Lügen nicht übertreiben. Seine Faktentreue lässt ohnehin zu wünschen übrig, wenn er nun etwas von sich gibt, das große Teile der Bevölkerung sofort als Unwahrheit erkennen, hat er ein großes Problem.

Ronald D. Gerste, 1957 in Magdeburg geboren, ist promovierter Mediziner und Historiker. Er lebt in der Nähe der amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C., und schreibt regelmäßig als Korrespondent für deutschsprachige Medien. Weiterhin ist Gerste Autor zahlreicher Bücher zur US-Geschichte, darunter "Amerika verstehen. Geschichte, Politik und Kultur der USA". Kürzlich erschien Gerstes aktuelles Buch "Amerikas Präsidentschaftswahlen. Von George Washington bis zu Donald Trump".

Mit den Moderatoren Dana Bash und Jake Tapper von "CNN" gibt es beim ersten TV-Duell auch noch zwei erfahrene Journalisten, die aufpassen.

Genau. Das sind ganze alte Hasen im Politik-Geschäft. Die warten nur darauf, dass einer von beiden etwas Falsches oder Unsinniges sagt. Ein Publikum wird leider nicht zugegen sein, aber darauf haben sich Biden und Trump eben geeinigt. Wenn die Zwei es schaffen, ihr Programm einigermaßen vernünftig vorzustellen, wird es eher keine größeren Ausschläge in den Umfragen geben. Inhaltlich erwarte ich auch eher keine Sensationen. Wenn aber einer patzt? Dann wird es spannend.

Spannend ging es auch 1960 beim ersten TV-Duell zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu. Der Republikaner Richard Nixon trat damals mit John F. Kennedy gegen den Star der Demokraten an – und unterlag im Fernsehduell nach allgemeiner Einschätzung haushoch. Warum?

Nixon hatte einen ganz schlechten Tag. Er war gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden und gesundheitlich angeschlagen. Ebenso wie seine Berater hatte Nixon zudem unterschätzt, dass es bei einem Auftritt im Fernsehen nicht nur auf Inhalte ankommt, sondern auch auf das Visuelle. Das Medium Fernsehen war noch für die Politiker neu, gerade in seiner massenhaften Verbreitung. Neben seinem maladen Zustand und einer schlechten Körperhaltung insgesamt hatte Nixon dann auch noch weitgehend auf Make-up verzichtet. Ihm lief dann der Schweiß in Strömen runter angesichts des heißen Scheinwerferlichts.

Kennedy brachte Nixon zusätzlich ins Schwitzen.