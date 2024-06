Ganze 30 Prozent der schwarzen Amerikaner gaben in einer Umfrage der "New York Times" an, für Donald Trump zu stimmen. Die Mehrheit – 59 Prozent – würde aber dennoch für Joe Biden stimmen. Unter Hispanics würden sogar 44 Prozent für Trump stimmen. Bei den Wahlen 2020 bekam Trump etwa 12 Prozent der schwarzen Wählerstimmen. Ihre Zustimmung für den Republikaner wächst also.