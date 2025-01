Nach seiner Amtseinführung Anfang der Woche rief er deshalb einen "nationalen Energienotstand" aus und nahm Bohrverbote in mehreren Gebieten zurück, darunter eines in einem Schutzgebiet in Alaska. "Die Vereinigten Staaten verfügen über die größten Öl- und Gasvorkommen aller Länder auf der Erde, und wir werden sie nutzen", kündigte Trump an.