Joe Biden ist weitgehend isoliert – und das hat nicht nur mit seiner Corona-Infektion zu tun. Einige seiner treusten Unterstützer gehen ihm von der Fahne – vor laufenden Kameras.

Was sie sagen, nehmen Millionen Amerikaner mit ins Bett, und jahrelang konnte sich Joe Biden felsenfest auf sie verlassen: Jon Stewart, Stephen Colbert, Seth Meyers, Jimmy Fallon und andere witz- und wortgewaltige Gastgeber der Late-Night-Shows. Seit Jahren stehen sie unverrückbar an der Seite der Demokraten – und vor allem stehen sie wie ein Mann gegen Donald Trump.

Pünktlich wie die Maurer lieferten die Moderatoren der "Daily Show", "Late Night", "Real Time", der "Tonight Show" und einem guten Dutzend anderer Comedy-Sendungen auf den progressiven Networks allabendlich zu später Stunde mal bessere, mal schlechtere Pointen über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Jahrelang.

Ob Trump nun um das Weiße Haus kämpfte oder darin regierte, in den Late-Night-Shows bekam er regelmäßig sein Fett weg. Stewart, Colbert und Co. ließen kein gutes Haar an ihm, ahmten ihn nach, verteufelten ihn und seine Skandale und verspotteten seine Wähler.

Das alles tun sie nach wie vor. Aber: Inzwischen haben sie offenbar alle den Glauben verloren, dass der 81-jährige Joe Biden noch die Kraft hat, Trump aufzuhalten. Seitdem nehmen sie auch Biden aufs Korn und das kaum sanfter als zuvor Trump.

Als der greise US-Präsident beim ersten TV-Duell gegen Trump ins Stolpern geriet, schimpfte Jon Stewart in seiner "Daily Show" auf "Comedy Central": Tausende Biden-Wähler hätten sich am liebsten aus dem Fenster gestürzt oder in den nächstgelegenen Mülleimer übergeben. Bidens Mimik bezeichnete Stewart als "25th-Amendment-face". Der 25. Zusatzartikel der US-amerikanischen Verfassung regelt die vorzeitige Beendigung einer Präsidentschaft, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen.

NBCs "Tonight Show"-Gastgeber Jimmy Fallon, normalerweise eher gutmütig, beschrieb Bidens derzeitige Verfassung mit einem Feuerwerksvergleich: "Biden ist entweder die Rakete, die an Silvester nicht losgeht, oder die, bei der die Flasche umfällt und dein Haus in Brand steckt".

"Joe Biden ist erledigt"

Bill Maher von "Real Time" legte sich auf HBO fest: "Joe Biden ist erledigt", erklärte er. Biden auszutauschen sei keine große Sache mehr: "Das ist so, als würde sich eine Kollegin die Brüste machen lassen. Drei Tage lang reden alle darüber und dann hat sie einfach neue Brüste. Und Amerika braucht neue Brüste!"

"Biden hat so gut ausgesehen wie Abraham Lincoln, wenn man ihn JETZT ausgraben würde", ätzte Stephen Colbert von der "Late Show" auf CBS unmittelbar nach dem Fernsehduell. Nach Bekanntwerden von Bidens Covid-Infektion verzichtete Colbert sogar völlig auf Pointen – ein deutliches Alarmsignal für einen Comedian – und stellte eine klare Rückzugs-Forderung: "Ich glaube, Joe Biden ist als Mensch und als Präsident gut genug, um die Bedürfnisse seines Landes über sein Ego stellen zu können".

Jon Stewart redete sich gar in Rage, als er sowohl das Trump- als auch das Biden-Lager in die Pflicht nahm und sie durch seine Kamera förmlich anschrie: "Habt Ihr eine Ahnung, wie sehr die Amerikaner sich nach einem Hauch Inspiration und Führung sehnen? Wie sehr sie erlöst werden wollen von der Wahl zwischen einem Größenwahnsinnigen und der erstickenden Herrschaft des Greisentums? Alles, was wir wollen, sind die vollen 100! Und zwar Prozent, nicht Lebensjahre!"

