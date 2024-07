Joe Biden zieht sich von seiner Kandidatur zurück – und will seine Vizepräsidentin Kamala Harris gegen Donald Trump antreten lassen. Pikant: Dieser spendete in der Vergangenheit mehrmals an Harris.

Die Anhänger Trumps ("MAGA") werden "durchdrehen, wenn sie herausfinden, dass Trump 2011 für Kamala Harris‘ Kampagne gespendet hat", schreibt etwa der Trump-kritische Account "Republicans against Trump" in einem Beitrag auf X. Damals ging es um Harris' Wahl zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien – ein Amt, das die Demokratin bis 2017 bekleidete.

Auch der demokratische Politiker Jared Moskowitz teilte das Foto auf seinem X-Account. Der Abgeordnete aus Florida im US-Repräsentantenhaus schreibt dazu ironisch: "Was a wise investment", also "war eine kluge Investition".

8.000 Dollar von Trump und Tochter

Dass Trump in der Vergangenheit – vor seiner eigenen politischen Laufbahn – sowohl für Republikaner als auch Demokraten gespendet hat, ist kein Geheimnis. Trump deklarierte Spenden an die demokratische Partei später als "strategische Schritte". Mit den Spenden habe sich der Milliardär Einfluss kaufen wollen, hieß es.

Auch die Echtheit der derzeit kursierenden Spenden an Harris ist belegt. So berichteten bereits 2020 mehrere Medien von dem Geld, das Trump an Harris in der Vergangenheit überwiesen hatte. Die "Washington Post" schreibt, dass Trump Harris' Kampagne im September 2011 5.000 US-Dollar und im Februar 2013 1.000 Dollar überwiesen habe, wie aus offiziellen Unterlagen hervorgehe. Auch seine Tochter Ivanka Trump habe an Harris' Kampagne im Jahr 2014 2.000 Dollar gespendet.