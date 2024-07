US-Präsident Biden hält eine emotionale Rede an die gesamte Nation. Die Beweggründe für den Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen nennt er nicht. Aber er deutet etwas an.

Kann Joe Biden die Zweifel an seiner Eignung für das Amt des US-Präsidenten zerstreuen? Diese Frage stand für viele Beobachter in den USA im Mittelpunkt, als der 81-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) seine Rede aus dem Oval Office hielt. Diese war angekündigt worden als Erklärung dafür, warum Biden sich am Sonntag aus dem Präsidentschaftsrennen zurückgezogen hat.

Vor allem Vertreter der Republikaner fordern seitdem, Biden möge sich sofort aus dem Amt schleichen. Er sei nicht nur nicht geeignet, als Präsidentschaftskandidat anzutreten, er sei schlicht nicht mehr fähig, die Amtsgeschäfte zu führen. Der schwache Auftritt bei dem TV-Duell gegen Donald Trump vor gut einem Monat und die erneute Corona-Erkrankung Bidens, aufgrund der er sich vergangene Woche in sein Sommerhaus in Rehoboth zurückziehen musste, hatten Stimmen nach einem sofortigen Rücktritt laut werden lassen.

Biden trat diesen Forderungen entgegen. Und es wurde nicht einfach nur eine Erklärung seines Rückzugs aus dem Präsidentenrennen. Es wurde eine emotionale, kraftvolle Rede an eine gespaltene Nation.

So mahnte Biden seine Landsleute mit Blick auf Donald Trump eindringlich davor, das Land "Monarchen und Diktatoren" zu überlassen. Denn das sei es, worum es in den kommenden Monaten gehe. Biden zitierte den früheren US-Präsidenten George Washington: "Präsidenten sind keine Könige."

Biden lobt Harris als "hartnäckig und erfahren"

"Ich liebe mein Land, aber in Verteidigung der Demokratie, die jetzt auf dem Spiel steht, trete ich nicht mehr an." Biden sagte, das Land müsse wieder vereint werden und dass es nun an der Zeit für "frische, neue und jüngere Stimmen" sei. Daher unterstütze er seine Stellvertreterin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Er dankte Harris dafür, eine "unglaubliche Vizepräsidentin" für ihn gewesen zu sein und "eine Führerin für unser Land". Er nannte sie "erfahren, hartnäckig und fähig".

Biden absolvierte den rund elfminütigen Auftritt im Weißen Haus weitgehend souverän. An seinem Schreibtisch im Oval Office sitzend, las der 81-Jährige seine Rede von einem Teleprompter ab. Sein Blick war fest, seine Stimme deutlich. Lediglich einzelne Worte und Phrasen musste er wiederholen. Doch der Inhalt seiner Worte, die er häufig mit energischen Gesten unterstrich, war unmissverständlich.

Biden schwor seine Landsleute auf einen harten Wahlkampf ein und warnte eindringlich davor, die Abstimmung am 5. November als eine von vielen zu sehen. Er nannte den Urnengang vielmehr eine "Schicksalswahl". Es gehe um nichts weniger als die Verteidigung der Demokratie. "Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, werden unser Schicksal für Generationen bestimmen. Es geht darum, ob wir uns für Hoffnung oder Hass, für Einheit oder Spaltung entscheiden."

Biden: "Das macht Amerika so besonders"