Liebe Leserin und lieber Leser,

als ich mich in den vergangenen Wochen auf Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump herumgetrieben habe, fiel mir immer wieder ein bestimmter Satz auf: "Drill, Baby, drill!" Trump rief ihn, wenn er auf der Bühne stand, an einer bestimmten Stelle seiner Rede regelmäßig ins Mikrofon und reckte dabei die Faust in die Höhe. Und die Menge seiner Anhänger rief diese Losung im Chor mit: "Drill, Baby, drill!"

In diesem Moment dachte ich, ich sei in einem Gottesdienst gelandet. Denn die Trump-Gemeinde echote diesen Satz so sicher wie das "Amen" eines Pfarrers in der Kirche. Für Trump gehört er zum Repertoire wie seine Behauptung, der Klimawandel sei eine überzogene, grüne Idee.

Ins Deutsche übersetzt, ruft Trump bei seinen Reden "Bohre, Baby, bohre!" ins Mikrofon. Und tatsächlich handelt es sich bei diesem Ausdruck um einen fundamentalen Glaubenssatz. Denn gemeint ist damit das intensive Bohren nach Öl in den USA und das damit verbundene Streben nach kompletter amerikanischer Energie-Unabhängigkeit.

Aufgetaucht ist dieser Satz übrigens erstmals 2008. Verwendet hat ihn der ehemalige Vorsitzende der Republikanischen Partei, Michael Steele. Kurz darauf wiederholte ihn die ehemalige Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin im TV-Duell gegen Joe Biden, der später Barack Obamas Vizepräsident wurde.

Für Donald Trump ist "Drill, Baby, drill!" ein entscheidender Schlachtruf gegen Joe Biden. Mit ihm will er deutlich machen, wie schlecht der amtierende Präsident angeblich für die amerikanische Wirtschaft sei. Biden, so Trumps Behauptung, würde mit einer verrückten Klima-Agenda die USA in eine fatale Energieabhängigkeit steuern. Zu Unrecht.

Denn Donald Trump und auch wir Europäer müssen jetzt tapfer sein: In Wahrheit ist es ausgerechnet Joe Biden, unter dem die USA in den vergangenen Monaten zu DER Erdöl-Nation überhaupt auf dem Planeten geworden sind. Ausgerechnet jener US-Präsident, der mit seinem billionenschweren Investitionsprogramm, dem sogenannten Inflation Reduction Act (IRA), endlich auch in Amerika die Energiewende vorantreiben will.

Bereits im Januar gab die amerikanische Energiebehörde Energy Information Administration (EIA) einen Rekord bekannt: Die Inlandsproduktion von Rohöl im September 2023 mit 13.247.000 Barrel pro Tag (13,2 Millionen) habe ein neues Allzeithoch erreicht. Es handelt sich dabei um die höchste Ölmenge, die jemals ein Land auf der Erde gefördert hat.

Die Welt setzt sich mit den existenziellen Folgen des voranschreitenden Klimawandels auseinander. Doch die überraschende Realität lautet, dass die USA deutlich mehr Öl fördern als etwa Russland, Saudi-Arabien, Kanada oder Brasilien. Und auch beim Erdgas liegen die USA auf Platz eins vor Russland, Iran und China.

Es gibt also einen Grund, weshalb amerikanische Umweltaktivisten längst nicht nur auf Veranstaltungen von Donald Trump oder anderen Republikanern protestieren. Vor einigen Wochen wurden in Bidens Wahlkampfzentrale in Wilmington beispielsweise 21 Klimaaktivisten des sogenannten "Sunrise Movement" festgenommen. Das ist quasi die US-Version von "Fridays for Future". Die Jugendlichen wollten den US-Präsidenten in seinem Heimatbundesstaat Delaware dazu drängen, noch vor der Präsidentschaftswahl im Herbst den Klimanotstand auszurufen.

Statt Klima-Präsident ist Joe Biden in Wahrheit also ein Rohöl-Präsident. Natürlich bohrt er nicht selbst nach dem schwarzen Gold. Als US-Präsident kann Biden auch nur bedingt direkt auf die Rohölproduktion einwirken. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die notwendige Infrastruktur wie Pipelines bereitzustellen oder zu genehmigen. Ansonsten können Bundesstaaten wie Texas und die dortigen Förderunternehmen weitgehend frei entscheiden, wer welche Bohrrechte bekommt.

Aber Biden könnte mehr tun, wenn er denn wollte. Während seiner Regierungszeit verhinderte er zwar mit "Keystone XL" ein großes Pipeline-Projekt im Norden. Dafür genehmigte der Präsident das massive Öl-Bohrungs-Projekt "Willow" in Alasaka. An der Grenze zu Kanada traktieren ihn derzeit 30 Stämme amerikanischer Ureinwohner mit Protestnoten wegen Erdöl-Transits aus Kanada in die USA. In Bundesstaaten wie Virginia und West Virginia erteilte Biden Genehmigungen für Erdgas-Leitungen.

Es gibt Gründe, weshalb die immense Produktionssteigerung Joe Biden und den Demokraten zumindest nicht ungelegen kommt: Je mehr Öl weltweit gefördert wird, desto stärker können die Preise insgesamt sinken. Denn die Höhe des Rohölpreises hat Auswirkungen nicht nur auf amerikanische Tankstellen, sondern als wirtschaftlicher Grundstoff bis in nahezu jede Lieferkette und jedes Konsumprodukt. Ein niedriger Ölpreis begünstigt darum eine niedrige Inflationsrate.

Die noch immer hohen Preise in den USA sind Joe Bidens nach wie vor größtes Problem im Wahlkampf gegen Donald Trump. Die Menschen erinnern sich vielfach sehr genau, dass sie unter Trump viel weniger bei ihrem Supermarkteinkauf bezahlen mussten als unter Biden. Das Schlimmste, was dem Präsidenten bis November passieren könnte, wären also weiter steigende Preise.

Dazu passt eine merkwürdige Meldung, die vor einigen Tagen in der britischen "Financial Times" zu lesen war. Demnach soll die US-Regierung die Ukraine aufgefordert haben, Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur einzustellen. Die Begründung dazu war offenbar: Ukrainische Drohnenangriffe könnten die globalen Ölpreise in die Höhe treiben.