Harris macht kurzen Auftritt bei Parteitag

3.12 Uhr: Kamala Harris macht beim Auftakt des Demokraten-Parteitages einen kurzen Überraschungsauftritt. "Wenn wir kämpfen, werden wir gewinnen!", rief sie dem Parteitag zu. Mehr zu ihrem Überraschungsauftritt lesen Sie hier.

Senatorin warnt: Trump könnte FBI zu seiner Elite-Truppe machen

2.53 Uhr: Die demokratische Senatorin Mallory McMorrow aus Michigan hat in ihrer Rede beim Parteitag der Demokraten in Chicago vor dem ultra-konservativen Projekt 2025 gewarnt. Das Konzept sieht eine weitgehende Ausweitung der Rechte des Präsidenten vor und wird als mögliche Landkarte für eine Trumpräsidentschaft gesehen.

"Trump wird ein Diktator sein", sagt McMorrow. Sollte das Projekt umgesetzt werden, würde Trump öffentliche Angestellte feuern, die ihm nicht in den Kram passen, sagt sie. Sie warnte außerdem, dass Trump das FBI zu seiner persönlichen Elite-Truppe machen könne, würde er das Konzept umsetzen. Trump hat sich bislang distanziert gezeigt, obwohl viele ehemalige seiner Mitarbeiter daran mitarbeitet haben. Die Kritik am Projekt 2025 wird während des Parteitages der Demokraten eine große Rolle einnehmen, weitere Reden sind für Mittwoch geplant.

Walz auch formal nominiert

2.22 Uhr: Die US-Demokraten haben bei ihrem Parteitag in Chicago Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidaten für die Wahl im November bestätigt. Die mehreren Tausend Delegierten stimmten in einem rein zeremoniellen Votum für den Gouverneur des Bundesstaates Minnesota als sogenannten Running Mate für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Die beiden waren bereits vor dem Parteitag per Online-Abstimmung offiziell nominiert worden.

Die Partei hatte die Kandidatenkür vorgezogen und digital abgewickelt – wegen Fristen für den Druck von Wahlzetteln in einem Bundesstaat. Das Abstimmungsprozedere in Chicago ist deshalb rein symbolischer Natur. Für Harris ist laut Partei in der deutschen Nacht zum Mittwoch ein solches zeremonielles Votum vorgesehen.

Trump erwägt Kabinettsposten für Musk

1.32 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump zieht eine mögliche Berufung von Tesla-Chef Elon Musk in sein Kabinett oder als Berater in Betracht und stellt gleichzeitig Steuergutschriften für Elektroautos infrage. "Er ist ein sehr kluger Kerl. Ich würde es auf jeden Fall tun, wenn er es machen würde. Er ist ein brillanter Kerl", sagt Trump in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters auf die Frage, ob er in Erwägung zöge, Musk in eine Beraterrolle oder einen Kabinettsposten zu berufen. Musk hatte sich im vergangenen Monat öffentlich für Trump als US-Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen. Tesla reagiert zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.