Welche Angriffe sind von Trumps Lager noch zu erwarten?

Sie werden versuchen, Harris' Vergangenheit auszuschlachten. Es wird bereits das Narrativ verbreitet, sie sei als Staatsanwältin zu nachsichtig mit Gewalttätern gewesen. Die Republikaner werden dafür nach Menschen suchen, die diese Erzählung mit eigenen Anekdoten füllen, ihr sozusagen Legitimität verleihen. Die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen Wahlkampf erfüllt Trump derzeit aber nicht.

Welche Voraussetzung ist das?

Trump kommt derzeit nicht in die Initiative. Seit er die politische Bühne betrat und bis zur Übernahme der Kandidatur von Harris hat Trump die Schlagzeilen bestimmt. Er stand im Mittelpunkt – egal, ob er vor Gericht musste oder andere Skandale ihn heimsuchten. Der ehemalige Präsident hat das stets ausgeschlachtet. Er ist aber inzwischen nicht mehr Mittelpunkt der Show, die Leute schauen vor allem auf Harris. Und die Republikaner finden derzeit kein Mittel, das wieder zu drehen.

Sie bekennt sich zur Unterstützung Israels, fordert aber eine Zweistaatenlösung. Und sie sagt auch: Das, was in Gaza geschieht, kann so nicht hingenommen werden. Thomas Jäger

Ein Mittel könnte Robert Kennedy sein. Der Neffe des ermordeten Ex-Präsidenten verkündet wohl bald seinen Rückzug aus dem Wahlkampf und könnte seine Anhänger zur Wahl Trumps aufrufen.

Für die Demokraten ist das tatsächlich eine gefährliche Aussicht. Er hat wohl sowohl mit Harris' als auch mit Trumps Lager das Gespräch gesucht, um auszuloten, was sie ihm für die Unterstützung bieten würden. Die Demokraten scheinen das Gesprächsangebot ausgeschlagen zu haben. Was Trump ihm möglicherweise bietet, ist bisher nicht bekannt. Kennedy steht in Umfragen derzeit zwar nur noch bei vier bis fünf Prozent, für Trump ist das dennoch vielversprechend.

Warum ist das so?

Die Wählerstimmen, die Kennedy bietet, kommen eher aus dem republikanischen Lager. Das sind Menschen, die zwar auch Verschwörungserzählungen – etwa zur Corona-Pandemie – anhängen, aber Trump nicht so richtig wählen wollten. Für die Demokraten wäre das eine Chance gewesen, republikanische Stimmen für sich zu gewinnen. Doch das wollte man in diesem Fall wohl nicht. Vier bis fünf Prozent der Stimmen sind sehr viel, denn bei dieser Wahl können vor allem in den Swing States wenige Tausend Stimmen den Unterschied machen. Es bleibt aber abzuwarten, ob sich das in den Umfragen der kommenden Wochen niederschlägt.

Die Demokraten werden Probleme haben, ihr Wählerpotenzial voll auszuschöpfen. In einigen inhaltlichen Fragen ist die Partei gespalten. Zum Beispiel im Nahostkonflikt.

Richtig, bei diesem Thema hat Kamala Harris aber bereits einen anderen Zungenschlag als Joe Biden. Sie bekennt sich zur Unterstützung Israels, fordert aber eine Zweistaatenlösung. Und sie sagt auch: Das, was in Gaza geschieht, kann so nicht hingenommen werden. Das sagt Biden ebenfalls seit Monaten, wenn auch hinter verschlossenen Türen. Harris zielt damit auf all diejenigen, die am linken Rand der Demokraten pro-palästinensische Positionen einnehmen. Ihre Hoffnung ist, dass man jetzt irgendwann mit einem Waffenstillstands- beziehungsweise Geiseldeal an die Öffentlichkeit gehen und dann sagen kann: Wir tun etwas.