Aber es waren nicht nur die musikalischen Erwartungen, die an diesem letzten Tag des Nominierungsparteitags hoch waren und sich in Ernüchterung oder gar Enttäuschung zu verwandeln drohten. Als absoluter Höhepunkt hatte es Kamala Harris in Chicago nicht einfach. Nach mitreißenden Reden der vergangenen drei Tage von Michelle und Barack Obama , von der Moderatorin Oprah Winfrey und Ex-Präsident Bill Clinton, stand die 59-Jährige vor der wichtigsten Ansprache ihres bisherigen politischen Lebens.

Die Gefahr einer Pflichtübung

Nähe erzeugen über die Familie

Harris schaffte es an dieser Stelle ihrer Rede, nicht direkt auf Donald Trump zu verweisen. Und das, obwohl sie ihn bei vergangenen Wahlkampfauftritten schon oft attackiert hatte, weil Trump von einem Zivilgericht in New York wegen sexueller Nötigung verurteilt worden ist. Ihr Auftritt in Chicago richtete sich aber eben nicht nur an die eigenen Wählerinnern und Wähler, sondern an jene, die sie von Trump abhalten will. Sie entschied sich dazu, das bei diesem Thema nur indirekt zu tun.