Lange war auf dieses erste Interview der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gewartet worden. Ihr Auftritt zeigte hauptsächlich eines: Sie macht es ihrem Gegner Donald Trump weiterhin schwer.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Ginge es nach Donald Trump, würde das Urteil zum ersten Interview von Kamala Harris seit ihrer Nominierung so ausfallen: "BORING!!!" Langweilig also sei seine Gegnerin bei ihrem mit Spannung erwartete CNN-Auftritt gewesen. Das zumindest schrieb der Republikaner in gewohnt großen Buchstaben auf seiner Plattform "Truth Social". Dazu habe Harris, an einem einfachen Tisch sitzend, wenig präsidentiell gewirkt, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Wisconsin.

Tatsächlich hatten Kamala Harris und ihr Vize-Kandidat Tim Walz kein typisches Fernsehstudio und kein ehrwürdiges Kaminzimmer mit Sesseln für das Interview gewählt. Harris und Walz saßen inmitten der Stadt Savannah im Bundesstaat Georgia in einem einfachen Bistro mit dem Namen "Kim's Cafe" – an einem Tisch, an dem Gästen sonst Frühstück-Sandwiches mit Eiern, Käse und Speck für 6,75 Dollar serviert werden. Das Interview mit CNN wirkte so erst recht wie nur einer von zahlreichen Terminen, die Harris und Walz bei ihrer Wahlkampftour in dem mitentscheidenden Bundesstaat Georgia am Donnerstag hatten.

Trump als Spuk von gestern

Aber nicht nur dank der gewählten Alltagskulisse wurde schnell klar, was das Hauptanliegen der 59-jährigen Vize-Präsidentin gewesen ist: Es geht ihr vorrangig darum, Normalität zu repräsentieren – und zwar im Gegensatz zu ihrem Gegner Donald Trump. Es ist die Geheimwaffe des Teams Harris/Walz gegen das Reichen-Duo Trump/Vance. Und so galt ihre erste Bemerkung im Interview auch gleich ihrem Gegner.

"Wir hatten mit dem ehemaligen Präsidenten jemanden, der eine Agenda und Atmosphäre vorangetrieben hat, bei der es darum ging, den Charakter und die Stärke von uns Amerikanern zu schwächen und unsere Nation wirklich zu spalten." Sie denke, die Menschen seien deshalb bereit, einen Schlussstrich unter diese Entwicklung zu ziehen, so Harris. Der Tenor: Der inzwischen zum dritten Mal antretende Donald Trump als übler Spuk, den die meisten Amerikaner in Wahrheit beenden wollen würde.

Die CNN-Moderatorin Dana Bash schonte im Anschluss weder Kamala Harris noch ihren Vize Tim Walz. Frage für Frage konfrontierte sie die beiden Demokraten mit Vorwürfen, die in den vergangenen Wochen vorwiegend die Republikaner gegen das Team erhoben haben. Es ging um die hohen Preise, um die massenhafte illegale Migration, um Fracking, aber auch um die viel diskutierten teilweise falschen Angaben von Tim Walz zu seiner Militärzeit und zu seiner Familienplanung.

Trumps persönliche Angriffe ignorierte Harris

Kamala Harris legte dar, dass sie die Wirtschaftspolitik Joe Bidens weiterentwickeln wolle, etwa indem sie Steuergutschriften für Familien einführen will, damit diese sich ein Eigenheim leisten könnten. Auch finanzielle Hilfen für Familien mit Kindern versprach Harris. Sie argumentierte: Nach dem Zusammenbruch der Wirtschaft während der Covid-Pandemie sei es zunächst darum gegangen, Jobs zu schaffen und die Unternehmen zu unterstützen. Aber Harris gab zu: "Die Preise, speziell für Lebensmittel, sind noch immer viel zu hoch. Das amerikanische Volk weiß das. Ich weiß das."

Dann wiederholte Harris ihre politischen Pläne, die Trump und die Republikaner schon seit Wochen als "Kommunismus" kritisieren. Harris will gegen Preiswucher insbesondere bei Lebensmitteln vorgehen, was nichts anderes heißen dürfte, als aktiv in die Preisgestaltung von Produkte eingreifen zu wollen, um diese zu senken.