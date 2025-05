Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Friedensgespräche für die Ukraine bleiben ergebnislos. Auf dem Schlachtfeld machen die Russen derweil Druck. Besonders kritisch ist die Lage bei Pokrowsk.

Auf der internationalen Bühne tut Kremlchef Putin so, als würde er über einen Waffenstillstand verhandeln. Doch auf den Schlachtfeldern in der Ukraine greifen seine Truppen unvermindert an – unter hohen Verlusten, aber nicht ohne Geländegewinne. Vor allem bei der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk in der Region Donezk wird die Lage für die ukrainischen Verteidiger offenbar immer verzweifelter.

Seit Mitte Juli vergangenen Jahres konzentrieren die Russen ihre Angriffe auf die Bergbaustadt mit früher einmal 53.000 Einwohnern. Und die Verteidiger versuchen mit allen Mitteln, die Stadt zu halten. Denn in Pokrowsk laufen mehrere Straßen und Bahnlinien zusammen, die für die Versorgung der ukrainischen Truppen in der Region von großer Bedeutung sind. Für den Kriegsherrn Putin wäre die Einnahme von Pokrowsk ein wichtiger Schritt zur Einnahme von ganz Donezk – einem erklärten Kriegsziel.

Angriff der Ukrainer bei Pokrowsk endet fatal

Nun geraten die Ukrainer bei den Kämpfen um die Stadt offenbar immer mehr in die Defensive. "In der Region Donezk sind die Kämpfe derzeit am heftigsten, besonders bei Pokrowsk", bestätigte am Donnerstag auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Berichten zufolge sollen die Russen dort stellenweise schon die vierte und damit letzte Verteidigungslinie der Ukrainer erreicht haben.

Ein Gegenangriff der Ukrainer mit mehreren Panzerfahrzeugen in der nordöstlich gelegenen Nachbarstadt Torezk scheiterte kürzlich an heftigen russischen Drohnenangriffen, wie Videos in russischen sozialen Netzwerken zeigten. Wie viele Soldaten und Fahrzeuge der gescheiterte Vorstoß die Ukrainer kostete, ist unklar. Doch nach Angaben des österreichischen Militärobersten Markus Reisner offenbart der Vorfall in Torezk eine dramatische Veränderung im Drohnenkrieg zwischen Russen und Ukrainern.

"In diesem Korridor kann sich keine Seite bewegen"

"Das Kräfteverhältnis ist nahezu paritätisch", sagte Reisner dem Sender n-tv. Bislang hatten die Ukrainer einen taktischen Vorteil auf dem Schlachtfeld, weil sie mehr und bessere Drohnen zur Verfügung hatten. Doch inzwischen haben die Russen auf dem Gebiet offenbar stark aufgeholt – und setzen massenweise mit Glasfaserkabeln gelenkte Kamikazedrohnen ein. "Die sind absolut störresistent, sämtliche Störmaßnahmen waren damit völlig nichtig", so Reisner. "Das heißt, wenn die Ukraine in die Offensive geht, hat sie genau dieselben Herausforderungen wie die Russen."

Schlacht um Pokrowsk: "Das mindert die Kampfkraft der Truppe deutlich"

Die "Todeszone" entlang der unmittelbaren Kontaktlinie zwischen Russen und Ukrainern sei mittlerweile auf 15 Kilometer Tiefe angewachsen, so Reisner. "In diesem Korridor kann sich keine Seite bewegen. Wenn, dann nur unter massiven Verlusten", sagt der Angehörige des Generalstabs im Österreichischen Bundesheer. Die Überwachung in dieser Zone sei lückenlos. "Die russische Seite nimmt das in Kauf. Sie nimmt auf menschliche Verluste keine Rücksicht. Die ukrainische Seite versucht, so vorsichtig wie möglich vorzugehen. Nicht zuletzt, weil sie weniger Soldaten hat."

Russland setzt auf neue mit Glasfaser gesteuerte Drohnen

Ähnliches berichtet ein ukrainischer Kommandeur auf Telegram. Er beklagt, dass die Russen bei der Versorgung mit Drohnen "extrem aufgeholt" oder die Ukrainer womöglich schon überholt hätten. Hunderte mit Glasfaserkabeln gesteuerte Drohnen würden die Russen inzwischen täglich einsetzen und damit die Logistik der Verteidiger praktisch unmöglich machen.

Diese neuen Drohnen lassen sich nicht durch Störsender vom Kurs abringen, sondern fliegen zuverlässig ins Ziel. So verliere die Ukraine inzwischen mehr Fahrzeuge, als sie ersetzen könne. "Das Oberkommando sollte dies endlich berücksichtigen und seine Bemühungen auf die Vernichtung feindlicher Drohnenbesatzungen konzentrieren", zitiert der Kriegsberichterstatter Julian Röpcke den Kommandeur.