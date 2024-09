Liz Cheney nimmt schon seit Jahren kein Blatt vor den Mund, wenn es um Donald Trump geht. Jetzt stellt sie sich hinter die Demokraten. Alle Informationen im Newsblog.

US-Regierung verbittet sich Kommentare von Putin

17.26 Uhr: Die US-Regierung verbittet sich Kommentare des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Präsidentschaftswahl. Der Kremlchef solle damit aufhören, sich in die Wahl am 5. November "einzumischen", sagt der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby.

Die einzigen, die darüber zu entscheiden hätten, wer nächster Präsident der Vereinigten Staaten wird, seien die US-Bürger. "Wir würden es wirklich begrüßen, wenn Herr Putin zum einen aufhören würde, über unsere Wahl zu sprechen, und zum anderen damit aufhört, sich in diese einzumischen", sagte Kirby.

Putin äußert fragwürdige Unterstützung für Harris

13.25 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, im US-Präsidentschaftswahlkampf die demokratische Kandidatin Kamala Harris "unterstützen" zu wollen. US-Präsident Joe Biden habe seinen Wählern empfohlen, Harris zu unterstützen - "also werden wir sie auch unterstützen", sagt Putin in einer offensichtlich ironischen Bemerkung bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Die USA hatten einen Tag zuvor wegen mutmaßlicher russischer Einmischung in den Wahlkampf Sanktionen verhängt.

Über den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sagt der Kreml-Chef, dieser habe als US-Präsident zahlreiche "Beschränkungen und Sanktionen" gegen Russland verhängt. Putin gilt als erklärter Sympathisant von Trump, der seinerseits den russischen Präsidenten bewundert. Über Trumps Rivalin Harris sagt Putin: "Sie lacht so ansteckend." Dies sei ein Zeichen dafür, dass "mit ihr alles in Ordnung ist". Putin ist dafür bekannt, sich über Politik und Gesellschaft in den USA lustig zu machen.

Trump: Ihr müsst mich wählen, auch wenn ihr mich nicht mögt

5 Uhr: Donald Trump hat Wählerinnen und Wähler, die ihn nicht mögen, dazu aufgerufen, ihn dennoch zu wählen. "Ihr habt keine Wahl. Ihr müsst für mich stimmen. Auch wenn ihr mich nicht mögt", sagte der 78-Jährige bei einer vom US-Sender Fox News ausgerichteten Townhall im US-Bundesstaat Pennsylvania. Trump hatte sich zuvor mit dem erzkonservativen Talkmaster Sean Hannity über das Thema Fracking ausgetauscht. Hannity sagte, Erdgasgewinnung durch Fracking sei das "Lebenselixier der Weltwirtschaft". An Trump gerichtet sagte Hannity: "Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege."

Einst hatte sich die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris gegen Fracking ausgesprochen, nun sagt sie: "Ich werde Fracking nicht verbieten." Trump stellte diese Aussage als unglaubwürdig dar. In Pennsylvania ist Fracking besonders verbreitet. An das Studiopublikum gerichtet sagte Trump, der Fracking unterstützt: "Es ist euer größtes Geschäft, und ihr erzielt einen Großteil Ihres Einkommens mit Fracking. Und dann gibt es jemanden, der Fracking nicht zulässt, der es nicht zulässt. Ihr könnt das Risiko nicht eingehen." Selbst, wenn man ihn nicht ausstehen könne, könne man nicht für Harris stimmen, sagte der 78-Jährige.

Republikanerin Liz Cheney will Harris wählen

2 Uhr: Die prominente US-Republikanerin Liz Cheney will bei der Präsidentenwahl im November für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris stimmen. "Als Konservative, als jemand, der an die Verfassung glaubt und der sie etwas bedeutet, habe ich gründlich nachgedacht. Und wegen der Gefahr, die von Donald Trump ausgeht, stimme ich nicht nur nicht für Donald Trump, sondern ich werde Kamala Harris wählen", sagte die 58-Jährige bei einer Veranstaltung an der Duke-Universität in North Carolina, wie auf Videos zu sehen war. Cheney gilt seit einigen Jahren als große Kritikerin des früheren republikanischen US-Präsidenten Trump.