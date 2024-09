Trump schließt weiteres TV-Duell aus

"Jeder Jurist, jeder Demokrat, jeder Republikaner, jeder Liberale, Konservative – sie alle wollten, dass diese Frage zurück an die Staaten geht, wo die Menschen abstimmen können", sagte Trump – diese Aussage ist so nicht korrekt. Er spreche den Richterinnen und Richter am Supreme Court große Anerkennung für ihre Entscheidung aus, sagte der 78-Jährige weiter. Trump hatte das historische Urteil zunächst euphorisch gefeiert – mittlerweile fällt er mit widersprüchlichen Äußerungen zum Thema Abtreibung auf. Eine Mehrheit der Menschen in den USA unterstützt Umfragen zufolge das Recht auf Abtreibung.

Trump über Einwanderer: "Sie essen Haustiere"

3.26 Uhr: Harris wirft Trump beim Thema Einwanderung vor, durch seinen Einfluss ein überparteiliches Gesetz zur Grenzstärkung im Kongress gestoppt zu haben. Der ehemalige Präsident würde lieber ein Problem für den Wahlkampf nutzen, als es zu lösen ("run on a problem instead of fixing a problem"), sagte sie.

Trump wiederholte die Behauptung, die Lage sei so schlimm, dass Migranten aus Haiti in Springfield im Bundesstaat Ohio Haustiere stehlen, um sie zu essen. "Sie essen Haustiere, sie essen die Hunde und die Katzen", so Trump. Kamala Harris lachte nur über diese Aussage. Die Behörden hätten diese Behauptung zurückgewiesen, klärte der Moderator auf. Hier lesen Sie mehr zu dieser Behauptung der Republikaner.

Harris: Trump hat China an wichtige Chips gelangen lassen

Scharfe Attacken zu Beginn der Debatte zwischen Harris und Trump

3.10 Uhr: In ihrem TV-Duell haben sich die US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump gleich zu Beginn scharf attackiert. "Donald Trump hat uns die schlimmste Arbeitslosigkeit seit der Großen Depression hinterlassen", sagte die demokratische Vizepräsidentin am Dienstagabend in der vom Sender ABC übertragenen Debatte.

Harris und Trump geben sich zu Beginn der Debatte die Hand

Harris' Ex-Konkurrent gibt Trump Tipps für Debatte

0 Uhr: Der ehemalige Widersacher von Kamala Harris, Steve Cooley, hat Donald Trump vor dessen TV-Duell mit der US-Vizepräsidentin in der Nacht zu Mittwoch (3 Uhr, MESZ) beraten: So solle Trump sich bei der TV-Debatte vorwiegend auf die Themen Einwanderung und Wirtschaft konzentrieren, denn dort habe Harris große Schwächen, sagte Cooley in einem Interview mit dem Magazin "Politico". Lesen Sie mehr dazu hier.

Und Cooley ging in seinem Urteil über Harris' Fähigkeiten noch weiter: "Sie wird vorbereitet sein in dem Sinne, dass sie wohl ein paar Zeilen auswendig gelernt hat. Aber sie ist meiner Meinung nach nicht in der Lage zu irgendeiner Art kritischem Denken." Erneut zog er Parallelen zu den Redefähigkeiten des amtierenden Präsidenten: "Wenn sie keinen Teleprompter hat oder Notizen, die vor ihr liegen, dann wird sie umhertapsen, stolpern, und schließlich hinfallen."

Melania Trump über Attentat: "Steckt mehr dahinter"

Republikaner verbreiten Falschmeldung über Migranten

The White Stripes verklagen Donald Trump

10.02 Uhr: Weil er offenbar ihren Superhit "Seven Nation Army" unerlaubt benutzte, geht die US-Rockband The White Stripes nun rechtlich gegen den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vor. Sänger Jack White (49) veröffentlicht auf Instagram ein Bild der Klageschrift. Demnach richtet sich die Klage in New York auch gegen Trumps Sprecherin Margo Martin.

Immer wieder löst Trump mit der Nutzung bekannter Pophits Empörung aus. Im August teilte Sängerin Céline Dion (56) mit, dass sie ihre Musik nicht von dem ehemaligen US-Präsidenten für dessen Wahlkampf nutzen lassen will. Das Abspielen des Lieds "My Heart Will Go On" bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat Montana sei in keiner Weise genehmigt gewesen, erklärte sie auf X. "Wirklich, dieses Lied?" Auch den Song "Hold On! I'm Comin'" von Isaac Hayes darf Trump zukünftig nicht mehr spielen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Neue Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Trump und Harris

Die Umfragewerte zeigen, dass Trumps Unterstützung trotz eines schwierigen Monats weiterhin stabil ist, so die "New York Times". Auch in den sieben entscheidenden Swing States sind die Umfrageergebnisse knapp. Demnach liegt Harris in allen Staaten gleichauf oder leicht vor Trump.

So bereiten sich Trump und Harris aufs TV-Duell vor

"Nicht hilfreich": Republikanerin schießt gegen Trump-Vize

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hatte Vance Mitte Juli als seinen Vize vorgestellt. Nur wenig später geriet der Politiker und Autor wegen seiner sexistischen Aussagen über kinderlose Frauen in die Kritik. In einem Interview 2021 hatte der dreifache Vater führende demokratische Politikerinnen als "kinderlose Katzen-Frauen" bezeichnet. Später beklagte Vance, er sei missverstanden worden. Es war nicht die einzige Äußerung des Senators in diese Richtung. Vance forderte einst auch, dass Kinderlose in einer Demokratie weniger zu sagen haben und mehr Steuern zahlen sollten. Auch im Wahlkampf äußerte er sich weiter abschätzig über Kinderlose.

Trumps China-Angriff läuft ins Leere

Trumps "Große Lüge": Entlarvt er sich jetzt selbst?

Trump droht angeblichen Wahlbetrügern mit Konsequenzen

4.01 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump droht angeblichen Wahlbetrügern mit Konsequenzen, falls er ins Weiße Haus zurückkehren sollte. "Wenn ich gewinne, werden die Leute, die betrogen haben, mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt werden, was auch langjährige Haftstrafen einschließen wird, damit sich diese Verderbtheit der Justiz nicht wiederholt", schrieb Trump auf den Online-Plattformen Truth Social und X in Anspielung auf die Wahl 2020, bei der er dem heutigen Präsidenten Joe Biden unterlag. Seine Niederlage hat er nie anerkannt – und Kritiker befürchten, dass es auch nach der Wahl im November wieder so kommen könnte.

Notfall bei Trump-Veranstaltung: Rede unterbrochen

Wer zieht ins Weiße Haus ein? US-Wahlorakel legt sich fest

Senatswahlen: Republikaner liegt in Montana bei Umfragen vorne

4.55 Uhr: Der demokratische Senator Jon Tester liegt in einer neuen Umfrage zum Senatsrennen in Montana acht Punkte hinter seinem republikanischen Gegner in Montana. Sollte er bei der Wahl verlieren, die zeitgleich mit den Präsidentschaftswahlen Anfang November stattfinden, könnte dies die Mehrheit der Demokraten im Senat gefährden. Sie verfügen derzeit über eine hauchdünne Mehrheit. Der Republikaner Tim Sheehy erhielt bei der jüngsten 49 Prozent der Stimmen, verglichen mit Testers 41 Prozent, so die Ende August von der Organisation AARP in Auftrag gegebene Umfrage unter 600 Wahlberechtigten in diesem Bundesstaat, berichtete "Politico".

Polizeigewerkschaft unterstützt Trump

4.15 Uhr: Donald Trump bekommt Rückendeckung von einer der einflussreichsten Lobbys der Strafverfolgungsbehörden des Landes. Die Fraternal Order of Police (FOP) hat am Freitag (Ortszeit) ihre Unterstützung für den ehemaligen US-Präsidenten erklärt – mit dem Hinweis auf seine Versprechen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und des Grenzschutzes. Es ist der dritte Wahlzyklus in Folge, in dem die Organisation sich auf die Seite Trumps schlägt.

Dick Cheney will Kamala Harris wählen

23.30 Uhr: Der prominente US-Republikaner und Ex-Vizepräsident Dick Cheney will bei der Wahl im November seine Stimme der demokratischen Kandidatin Kamala Harris geben. Das gab er in einer Mitteilung an die Presse bekannt. Zuvor hatte seine Tochter Liz diesen Schritt angekündigt. Die 58-Jährige hatte in dieser Woche selbst angekündigt, sie wolle im November Harris wählen.

Schweigegeldprozess: Trump erreicht Erfolg vor Gericht

19.21 Uhr: Im Prozess um Schweigegeldzahlungen von Ex-Präsident Donald Trump wird die Strafe in New York erst nach der Präsidentenwahl am 5. November verkündet. Richter Juan Merchan legte nach einem Antrag Trumps das neue Datum auf den 26. November fest, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging.

So beruft er sich auf die Entscheidung des Supreme Court, dem Obersten Gerichtshof der USA. Mit der Mehrheit der konservativen Richter dort wurde dem US-Präsidenten in einem weitreichenden Urteil eine nicht klar definierte Immunität zugestanden. Dies eröffnete Trump überhaupt erst die Möglichkeit, Strafmaßverkündung zu verzögern. Der Richter führt weiter aus, dass die Verkündung wegen der Verzögerung jetzt weit in die Endphase des Präsidentschaftswahlkampfs hineinragen würde. Das sei eine einmalige historische Situation, so Merchan. Dieser wolle er Rechnung tragen und das Strafmaß darum erst nach der Wahl verkünden.

Früherer Fox-Chef Murdoch unterstützt Harris

Harris erhält im August fast dreimal so viele Spenden wie Trump

Vance: Schulmassaker "gehören zum Leben"

Melanias Memoiren – schon vor Veröffentlichung ein Kassenschlager

3 Uhr: Melania Trump verspricht einen "noch nie dagewesenen Einblick". Am 1. Oktober veröffentlicht die 54-Jährige ihre Memoiren, die man schon jetzt auf ihrer Webseite und auf Amazon vorbestellen kann. "Melania: A Memoir" ist schon vor seiner Veröffentlichung "Bestseller Nr. 1" in der Kategorie "US-amerikanische Präsidenten". In der Liste der Biografien steht das Buch zudem auf dem dritten Platz und bei den Neuerscheinungen auf Platz vier.

In einem Video, das die ehemalige First Lady am Donnerstag auf der Plattform X teilte, spricht sie über ihr Buch. Ihre Memoiren zu schreiben, sei eine Reise voller tiefer Reflexionen gewesen. "Als eine Privatperson, die oft der öffentlichen Kontrolle und Falschinformationen ausgesetzt ist ... Ich fühle mich verantwortlich, die Tatsachen zu klären", sagt Trump in der Videobotschaft, die ganz in Schwarz-Weiß gehalten ist. "Ich glaube, es ist wichtig, meine Perspektive zu teilen: die Wahrheit".

Laut der Beschreibung des Buches blickt die ehemalige First Lady darin unter anderem auf ihre slowenische Kindheit zurück. Sie schildert die entscheidenden Momente, die sie in die Welt der Haute Couture in Europa und New York führten sowie ihre zufällige Begegnung mit Donald Trump, die ihr Leben für immer veränderte.

Bei Wahlsieg: Trump bietet Musk Job an

21.10 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump stellt in Aussicht, im Falle eines Wahlsieges den Tech-Milliardär Elon Musk an die Spitze eines Gremiums zur Überprüfung der US-Regierungsausgaben zu setzen. Trump kündigte an, "eine Kommission für Regierungseffizienz" einrichten zu wollen, die eine "vollständigen Finanz- und Leistungsprüfung der gesamten Bundesregierung" durchführen und Empfehlungen für "drastische Reformen" aussprechen solle, so der 78 Jahre alte Republikaner in einer Rede in New York. Die Kommission war eine Empfehlung Musks. "Wenn er die Zeit dazu hat, wird er es gut machen. Er hat sich bereit erklärt, es zu tun", so Trump. Hier lesen Sie mehr zu dem Verhältnis zwischen Trump und Musk.