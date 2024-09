Schon während einer seiner Aufenthalte in China besuchte Walz etwa den Platz des Himmlischen Friedens, wo die chinesische Führung die Demokratiebewegung 1989 blutig niederschlug. Dieser Ort "wird für die Menschen immer viele bittere Erinnerungen bereiten", sagte der Demokrat 1990 dem "Chadron Record".

Deutliche Kritik am chinesischen Regime

Aber das ist nicht alles. Er äußerte im Gespräch mit der Lokalzeitung seine Kritik an der Kommunistischen Partei Chinas noch unverblümter. "Wenn sie die richtige Führung hätten, wären dem, was die Chinesen erreichen könnten, keine Grenzen gesetzt." In der Lokalzeitung "The Times Herald" wiederum beschrieb er bereits das Handelsdefizit mit China als Problem für die USA: "Die chinesische Regierung möchte, dass wir kaufen, was sie verkauft, aber sie kauft nicht, was wir verkaufen."

Walz kann also als Kritiker der chinesischen Führung gesehen werden. Das untermauerte er, in dem er zehn Jahre der Kongresskommission zu Menschenrechtsfragen in China angehörte. Im Jahr 2016 traf er den Dalai Lama, der in China als Staatsfeind gesehen wird. Walz reiste 1990 auch nach Tibet, führte eine Liste mit chinesischen politischen Gefangenen in der von Peking annektierten Region.

Doch Walz gehört eben auch nicht zu den US-Politikern, die die völlige Entkoppelung von China fordern. Er kritisierte zwar die Gebietsansprüche, die Peking im Südchinesischen Meer erhebt. Er verurteilte die chinesische Unterstützung von Wladimir Putin und seinem Angriffskrieg in der Ukraine. Dabei betont Walz allerdings auch oft, dass es in bestimmten Bereichen Kooperationen zwischen den USA und der Volksrepublik geben müsse – etwa bei der Bekämpfung des Klimawandels.

Walz ist also weder ein ideologischer Falke noch eine Taube, sondern betrachtet China jeweils aus der Perspektive des Schülers und des Lehrers. Im Angesicht der republikanischen Angriffe auf ihn stellten sich mittlerweile schon prominente China-Kritiker hinter den Demokraten. Der Hongkonger Aktivist Jeffrey Ngo nennt im Gespräch mit dem "Spiegel" solche Angriffe "unfair und unaufrichtig". "Man kann gleichzeitig die Kommunistische Partei kritisieren und Hochachtung vor den Menschen in China haben."

Doch unabhängig davon, ob die Anschuldigungen der Republikaner in der US-Gesellschaft verfangen, liegt eines auf der Hand: Auch in Peking wird man die Nominierung von Walz zum Vizepräsidentschaftskandidaten mit Interesse verfolgt haben. Denn in der chinesischen Bevölkerung könnten Walz' Sympathien gut ankommen und das könnte den Umgang mit ihm für Peking kompliziert machen.