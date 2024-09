Eine mächtige US-Gewerkschaft gibt dieses Mal keine Wahlempfehlung ab. Kamala Harris liegt in zwei Schlüsselstaaten vor dem Republikaner. Alle Informationen im Newsblog.

100 Republikaner wenden sich von Trump ab und unterstützen Harris

5.27 Uhr: Hundert Republikaner, zumeist ehemalige Regierungsbeamte aus den Bereichen nationale Sicherheit und Außenpolitik, wenden sich in einem offenen Brief von dem Kandidaten der republikanischen Partei für das Präsidentenamt ab. Ihrer Meinung nach sei Donald Trump charakterlich nicht geeignet, die Geschäfte im Weißen Haus zu führen. "Wir glauben, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein seriöser, zuverlässiger Führer mit starken Prinzipien sein muss". Und das sei bei Trump eindeutig nicht gegeben.

Daher sprachen sich die republikanischen Parteimitglieder für die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris aus, auch wenn sie mit deren Politik in vielen Punkten nicht übereinstimmten, wie es in dem Brief hieß, der mehreren US-Medien vorliegt. "Wir sind überzeugt, dass sie über die notwendigen Qualitäten verfügt, die es braucht. Und Donald Trump tut das nicht."

Bei den Verfassern und Unterzeichnern des offenen Briefs handelt es sich um hohe Beamte früherer Präsidenten, sowohl der Regierungen unter Ronald Reagan, George Bush senior, Bill Clinton, George W. Bush und Barack Obama. Darunter etwa die früheren US-Verteidigungsminister William Cohen und Chuck Hagel oder die früheren CIA-Direktoren William Webster und Michael Hayden.

US-Republikaner scheitern mit umstrittenem Haushaltsgesetz

2.05 Uhr: Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus sind mit einem umstrittenen Haushaltsentwurf gescheitert. Der Vorschlag wurde am Mittwoch mit 202 zu 220 Stimmen abgelehnt, wobei 14 Republikaner dagegen und drei Demokraten dafür stimmten. Die Demokraten lehnten die vom Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, zur Abstimmung vorgelegte Version ab, weil sie mit einer Änderung des Wahlgesetzes verbunden war, nach der Amerikaner bei der Wählerregistrierung einen Staatsbürgerschaftsnachweis vorlegen müssen. Trump hat die illegale Einwanderung zu einem zentralen Thema seiner Wiederwahlkampagne gemacht und fälschlicherweise behauptet, die Demokraten würden illegale Einwanderer als Wähler registrieren.

Johnson kündigte daraufhin die Ausarbeitung eines neuen Übergangshaushalts an, um einen möglichen Regierungsstillstand ("Shutdown") nach dem 1. Oktober zu verhindern, wenn die derzeitige Finanzierung ausläuft. "Jetzt gehen wir zurück zum Reißbrett, entwerfen einen neuen Plan und finden eine andere Lösung", sagte Johnson. "Ich spreche bereits mit Kollegen." Die Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat haben ihre Bereitschaft erklärt, ein Übergangsfinanzierungsgesetz zu verabschieden, um einen Regierungsstillstand zu vermeiden, der Hunderttausende von Bundesangestellten nach dem Auslaufen der Finanzierung in den Zwangsurlaub schicken würde.

Der Kongress steht am 1. Januar vor einer weiteren kritischen Deadline, wenn die Gesetzgeber die Schuldenobergrenze des Landes anheben müssen, um einen Zahlungsausfall der mehr als 35 Billionen Dollar Staatsschulden zu verhindern.

US-Behörden: Iranische Hacker greifen in Wahlkampf ein

1.54 Uhr: Iranische Cyber-Akteure haben nach Angaben von US-Behörden versucht, Einfluss auf den bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf zu nehmen. Nachrichten mit nicht öffentlichem Material aus dem Wahlkampf des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump seien im Sommer an Personen geschickt worden, die an der Wiederwahlkampagne von Präsident Joe Biden beteiligt seien, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des FBI, der Cybersicherheitsbehörde CISA und des Büros des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste. "Darüber hinaus haben böswillige iranische Cyber-Akteure seit Juni ihre Bemühungen fortgesetzt, gestohlenes nicht öffentliches Material im Zusammenhang mit der Kampagne des ehemaligen Präsidenten Trump an US-Medienorganisationen zu senden."

Der Iran bestreitet jegliche Einmischung in die US-Wahlen. Die Ständige Vertretung des Iran bei den Vereinten Nationen in New York reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme.

US-Gewerkschaft verzichtet 2024 auf Wahlempfehlung