Trump beschuldigt Biden und Harris nach Anschlagsversuch

Versuchtes Trump-Attentat: Verdächtiger gab keinen Schuss ab

18.59 Uhr: Nach dem Attentatsversuch gegen US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Sonntag in Florida kommen immer mehr Details über den Ablauf der vereitelten Tat an die Öffentlichkeit. Der Mann, bei dem es sich um den 58-jährigen Ryan Routh handeln soll, hat selbst keinen Schuss abgefeuert. Das sagte der zuständige Sheriff von Palm Beach County, Ric Bradshaw, auf Nachfrage dem US-Sender Fox News. Mehr dazu lesen Sie hier.

Deutscher erzählt über mutmaßlichen Angreifer

17.44 Uhr: Der mutmaßliche Trump-Attentäter war in der Ukraine ein bunter Vogel. Dort hat er 2022 auch immer wieder mal mit dem Deutschen Chris Lutz geplauscht. Was der über ihn erzählt. Lesen Sie hier mehr dazu.

Hassbotschaft Trumps: Taylor-Swift-Fans sammeln spontan 40.000 Dollar ein

16.53 Uhr: Nach einer Hassbotschaft von Donald Trump gegen die Popsängerin Taylor Swift haben deren Fans spontan mehr als 40.000 Dollar an Spenden für den Wahlkampf der Trump-Kontrahentin Kamala Harris eingesammelt. "Als wir den Post sahen, wussten wir sofort, dass dies eine Gelegenheit war", heißt es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung der Kampagnengruppe "Swifties for Kamala".