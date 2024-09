Deutscher Coach in Italien an Tabellenspitze

Donald Trump beschuldigt Biden und Harris nach dem Anschlagsversuch. Wenig später greift der US-Präsident zum Telefon. Alle Informationen im Newsblog.

Trump äußert sich zu Attentatsversuch auf Golfplatz

4.30 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich zu dem versuchten Attentat auf ihn auf seinem Golfplatz in Florida geäußert. "Plötzlich hörten wir Schüsse in der Luft. Ich schätze, es waren wahrscheinlich vier oder fünf", sagte Trump bei einer Online-Veranstaltung des Kurznachrichtendienstes X am Montag. "Der Secret Service wusste sofort, dass es Kugeln waren, und sie packten mich. (...) Wir stiegen in die Golfcarts und fuhren ziemlich, ziemlich schnell weg." Der Secret Sercive habe einen "fantastischen Job" gemacht. "Wir brauchen mehr Leute in meinem Sicherheitsteam", forderte er. Präsident Joe Biden telefonierte nach Angaben des US-Präsidialamtes mit Trump und drückte seine Erleichterung über dessen Sicherheit aus. Trump bezeichnete das Gespräch in einer Stellungnahme als "sehr netten Anruf".

Der Secret Service eröffnete das Feuer, nachdem ein Agent bei der Durchsuchung des Geländes einen Gewehrlauf aus dem Gebüsch ragen sah, nur wenige hundert Meter vom ehemaligen Präsidenten entfernt, der sich gerade auf dem Fairway des fünften Lochs befand. Trump befand sich nicht im Blickfeld des Schützen, der auch keinen Schuss abgab. Der Vorfall wirft jedoch die Frage auf, wie ein bewaffneter Mann so nahe an den Ex-Präsidenten herankommen konnte, nur zwei Monate nachdem Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler, Pennsylvania, am 13. Juli bei einem Attentat am Ohr getroffen worden war.

Secret Service: Verdächtiger hat nicht geschossen

2.40 Uhr: Der im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Attentatsversuch auf Donald Trump festgenommene Verdächtige hat bei dem Vorfall keine Schüsse abgegeben. Der Interimschef des Secret Service, Ronald Rowe, sagte am Montag, der Mann habe keine klare Sicht auf den Ex-Präsidenten gehabt und seine Waffe nicht betätigt. "Er hat auch nicht auf unsere Beamten geschossen", sagte Rowe weiter.

Die US-Behörden identifizierten den festgenommenen Verdächtigen als den vorbestraften Ryan Wesley Routh. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte sich der mit einem Gewehr bewaffnete 58-Jährige am Sonntag am Rande des Golfplatzes von Trump in West Palm Beach in Florida im Gebüsch versteckt, während der Ex-Präsident dort Golf spielte.

Beamte des Secret Service entdeckten den Eindringling und eröffneten das Feuer auf ihn. Zunächst gelang ihm die Flucht, doch wurde er später festgenommen.

Biden spricht nach Anschlagsversuch mit Trump

1.35 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat nach dem mutmaßlich versuchten Anschlag auf Donald Trump mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten telefoniert. In dem "freundlichen Gespräch" habe Biden seine Erleichterung zum Ausdruck gebracht, dass Trump in Sicherheit sei, teilte das Weiße Haus mit. Trump habe sich für den Anruf bedankt. Der frühere Präsident gab zunächst keinen Kommentar zu dem Gespräch ab.

Trump hatte Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris, die bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegen ihn antreten wird, für den Vorfall mitverantwortlich gemacht. Beide Demokraten betonten, dass es in den USA keine politisch motivierte Gewalt geben dürfe.

Montag, 16. September

Video von Festnahme veröffentlicht

20.10 Uhr: Das Martin County Sheriff's Office hat ein Video von der Festnahme von Ryan Routh veröffentlicht. Die Bilder zeigen, wie die Polizei dem mutmaßlichen Angreifer von Donald Trump Handschellen anlegt. Routh trägt dabei ein rosa T-Shirt, das er über den Hinterkopf gezogen hat, sodass sein Bauch und sein Gesicht sichtbar werden.