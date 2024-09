Mit Lügen und Gerüchten versetzen Donald Trump und J.D. Vance die Stadt Springfield in Ohio in Angst und Schrecken. Doch selbst im Angesicht von Bombendrohungen denken sie nicht ans Aufhören und zündeln immer weiter.

Bastian Brauns berichtet aus Springfield, Ohio

"Weißt du, wo die Haitianer abhängen?" Diese Frage stellt ein Mann um die 70 auf dem Beifahrersitz eines roten Toyota Corolla. Er hat das Autofenster heruntergelassen und den Fahrer des Wagens gebeten, anzuhalten. Es ist Freitag, 11 Uhr mittags, auf einer Straße im Süden von Springfield, im US-Bundesstaat Ohio. Zu diesem Zeitpunkt musste die Polizei bereits zwei Grundschulen und das Rathaus wegen eingehender Bombendrohungen evakuieren. Später wird es auch zwei Krankenhäuser und die Universität treffen.

Warum sind die beiden weißen Amerikaner auf der Suche nach Haitianern? "Sie essen Katzen und Hunde. Wir möchten denen einen Besuch abstatten", sagt der Mann auf dem Beifahrersitz. Dem Fahrer des Toyota wird das Gespräch unangenehm. "Wir müssen jetzt los", sagt er noch und braust davon. Ihre Information haben die zwei Männer direkt vom früheren Präsidenten dieses Landes. Und der behauptet, er wisse das "aus dem Fernsehen".

Seit Donald Trump vor einem Millionenpublikum und den Augen der ganzen Welt behauptet hat, Haitianer würden hier die Haustiere der Einheimischen essen, befindet sich die mittelgroße Stadt im mittleren Westen der USA im Alarmzustand. In Springfield werden in diesen Tagen nach dem TV-Duell aus Trumps Worten Taten. Viele Menschen in der Stadt sind wütend. Der Bürgermeister wirkt machtlos. Und Tausende Haitianer fürchten sich.

"Wir haben so etwas nicht in unserer Kultur"

Die Szene mit dem roten Toyota in Springfield spielt sich nur unweit vom Haitian Community Help and Support Center ab, einem Hilfsangebot für die seit Jahren wachsende haitianische Bevölkerung. An dieser Straße vor dem Zentrum, wo zwei alte Amerikaner nach Katzen und Hunden essenden Haitianern suchen, steht Viles Dorsainvil und wirkt verzweifelt.

"Wir haben so etwas nicht in unserer Kultur", sagt der Leiter des Hilfevereins. Der Mann spricht fließend Englisch, besitzt einen Bachelor-Abschluss für internationale Beziehungen und versucht trotz der infamen Anschuldigungen diplomatisch zu bleiben. Er bekomme viele besorgte Anrufe, seit Donald Trump im Fernsehen vor rund 70 Millionen Amerikanern und der ganzen Welt genau das behauptet hatte. "In Springfield essen sie die Hunde. Die Leute, die hierhergekommen sind, sie essen die Katzen", sagte Trump im TV-Duell, um gegen Kamala Harris zu punkten. "Sie essen die Haustiere der Leute, die dort leben."

Viles Dorsainvil sagt: "Die Menschen haben Angst um ihr Leben. Manche planen wegzuziehen. Viele fühlen sich nicht mehr sicher." Die zwei Grundschulen, die an diesem Morgen wegen Bombendrohungen schließen mussten, werden auch von haitianischen Kindern besucht. "Politiker sollten wissen, wie mächtig Worte sind", sagt Dorsainvil. Bei den einen könnten sie Gewalt, bei den anderen psychische Probleme auslösen. Von Donald Trump wünscht er sich eine Entschuldigung. "Das wäre kein Zeichen von Schwäche, sondern würde Charakter zeigen", sagt er.

Video | Zunehmende Bedrohung haitianischer Einwanderer in Springfield Player wird geladen Quelle: t-online

Trump gießt weiter Öl ins Feuer

Doch der Kandidat der Republikaner denkt überhaupt nicht daran, sich zu entschuldigen. Bei einer Pressekonferenz in einem seiner Golfklubs in Kalifornien kündigte er jetzt an, die Menschen aus Springfield deportieren zu lassen, wenn er zum Präsidenten wiedergewählt würde. Und zwar "nach Venezuela". Noch immer bezeichnet Trump die Haitianer in Springfield als "Illegale". Dabei besitzen die meisten von ihnen einen "Temporary Protected Status", also einen legalen Aufenthaltstitel, der sie auch zum Arbeiten berechtigt. Es sind komplexe Details, die Trumps Botschaft stören würden.