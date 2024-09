Donald Trump droht dem Iran. Ein Unbekannter schießt auf ein Büro von Kamala Harris in Arizona. Alle Informationen im Newsblog.

Trump reagiert harsch auf mutmaßliche Iran-Bedrohung

20.54 Uhr: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump reagiert mit drastischen Worten auf eine mutmaßliche Bedrohung durch den Iran. Hintergrund ist, dass Trumps Wahlkampfteam mitgeteilt hatte, Trump sei vom US-Geheimdienst "über reale und konkrete Bedrohungen aus dem Iran, ihn zu ermorden", informiert worden. Nun sagt der Ex-Präsident bei einer Wahlkampfrede im US-Bundesstaat North Carolina: "Wenn ich der Präsident wäre, würde ich dem bedrohenden Land, in diesem Fall dem Iran, mitteilen: Wenn ihr irgendetwas tut, was dieser Person schadet, werden wir eure größten Städte und das Land selbst in die Luft jagen." Dann würde es keine Bedrohungen mehr geben.

"Aber im Moment haben wir diese Führung nicht, oder die notwendigen Leute, die notwendigen Anführer", so Trump weiter. Trumps Sprecher Steven Cheung hatte gesagt, das Büro des nationalen Geheimdienstes habe Trump am Dienstag über die Drohungen in Kenntnis gesetzt. Ziel des Irans sei es, die Vereinigten Staaten zu destabilisieren und Chaos zu säen, so Cheung unter Berufung auf den US-Geheimdienst.

Unbekannter schießt auf Harris-Büro

20.32 Uhr: Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag mehrere Schüsse auf ein Wahlkampfbüro von Kamala Harris abgegeben. Mitarbeiter entdeckten die Einschusslöcher am Montagmorgen und verständigten die Polizei. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf einen Polizeibericht vom Mittwoch.

Durch die Schüsse sei ein Sachschaden entstanden, verletzt wurde wohl niemand - das Büro war zum Tatzeitpunkt leer. Bereits in der Vorwoche soll es nach Polizeiangaben Schüsse auf das Büro in der Stadt Tempe gegeben haben. Die Vorsitzende der Demokraten in Arizona, Yolanda Bejarano, erklärt: "Es ist extrem tragisch, dass unsere Partei das Ziel von Angriffen ist. Das ist nicht, wer wir in Arizona und in Amerika sind."

Anzeige gegen Trump wegen rassistischer Haustierlüge

9.52 Uhr: Eine Gruppe haitianischer Einwanderer aus Springfield im Bundesstaat Ohio hat Donald Trump und seinen Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance angezeigt. Grund dafür ist die wiederholte Verbreitung der rassistischen Falschmeldung, dass Einwanderer des Karibikstaats die Haustiere der Einwohner essen würden. Beide hätten dies auch noch behauptet, nachdem mehrere Vertreter der Stadt erklärt hätten, dass den Behörden keinerlei Beweise für diese Behauptung vorlägen. Lesen Sie hier mehr zu dem Ursprung dieser Falschmeldung.

Trump besorgt: "Der Iran will mich umbringen"

9.15 Uhr: Donald Trump behauptet in einem Beitrag auf der von ihm gegründeten Website Truth Social, dass der Iran ihm nach dem Leben trachte. "Der Iran hat bereits Schritte unternommen, die nicht erfolgreich waren, aber er wird es erneut versuchen", schreibt Trump. Trump erklärt weiterhin, dass das gesamte US-Militär in Alarmbereitschaft sei. "Ich bin von mehr Männern, Gewehren und Waffen umgeben als jemals zuvor", schreibt der Ex-Präsident. Außerdem bedankt er sich, dass im Kongress sowohl Demokraten als auch Republikaner einstimmig dafür gestimmt haben, dem für den Schutz von Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten zuständigen Secret Service mehr Geld zur Verfügung zu stellen.