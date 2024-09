Trump verliert wegen einer Fliege die Fassung

Bis zu 100.000 US-Dollar: Trump enthüllt Uhrenkollektion

14.17 Uhr: Nach Bibeln, Hüten und Schuhen können Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ein neues Andenken erwerben – dafür müssen sie allerdings tief in die Tasche greifen. Wer eine der offiziellen Trump-Uhren haben will, die der Ex-Präsident auf seiner Plattform "Truth Social" bewirbt, muss mindestens 499 US-Dollar für das Modell "Red Silver Tone Fight Fight Fight" berappen.

Trump verschärft Angriffe gegen Harris: "geistig beeinträchtigt"

2.10 Uhr: Donald Trump hat in scharfer Form gegen undokumentierte Migranten gewettert. In einer Rede am Samstag (Ortszeit) in der Kleinstadt Prairie du Chien in Wisconsin bezeichnete Trump jene von ihnen, die gewalttätige Verbrechen begangen haben, als "Monster", "eiskalte Mörder" und "abscheuliche Tiere". Trump machte Harris und den demokratischen Präsidenten Joe Biden für die Einreise undokumentierter Migranten in die USA verantwortlich.