Umfrage nach TV-Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten: Die Zuschauer haben einen Favoriten

Zum ersten Mal: Mehrheit äußert positive Meinung über Kamala Harris

10.42 Uhr: Rückenwind für Kamala Harris im Rennen ums Weiße Haus: Zum ersten Mal äußert in US-Umfragen eine Mehrheit der Befragten eine positive Meinung über die demokratische Präsidentschaftskandidatin. Das geht aus jüngsten Zahlen des "Project538" hervor, das für den Sender ABC-News Umfragen verschiedener Institute zusammenführt und in einem Durchschnittswert darstellt.

Tim Walz feiert TV-Debatte

Vance und Walz werfen gegnerischem Lager falsche Iran-Politik vor

5 Uhr : Die Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance und Tim Walz haben dem gegnerischen Lager eine verfehlte Politik gegenüber dem Iran bescheinigt. Walz verwies am Dienstagabend (Ortszeit) in der vom Sender CBS ausgerichteten TV-Debatte darauf, dass Ex-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit das internationale Abkommen zur Beschränkung des iranischen Atomprogramms aufgekündigt hatte. Anschließend habe er kein neues Abkommen zustande gebracht, woraufhin der Iran heute näher an der Herstellung einer Atombombe sei als je zuvor.

TV-Duell der Vize-Kandidaten – Sender schaltet Mikrofone ab

Walz warnt mit Blick auf Nahost: "Trump ist wankelmütig"

3.30 Uhr: Der demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz warnt angesichts der Lage in Nahost vor einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump. "Es kommt auf eine solide Führung an", sagte Walz im TV-Duell gegen seinen republikanischen Kontrahenten J.D. Vance. Ein fast 80 Jahre alter Trump, der sich um die Größe seines Publikums bei Wahlkampfveranstaltungen sorge, sei nicht die Person, die in diesem Moment gebraucht werde. "Donald Trump ist wankelmütig", führte Walz aus. "Er wird sich demjenigen zuwenden, der ihm am meisten schmeichelt oder wo es für ihn Sinn ergibt." Vance entgegnete, der Republikaner habe während seiner Amtszeit "tatsächlich für Stabilität in der Welt gesorgt, und zwar durch eine wirksame Abschreckung".