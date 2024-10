Zwar werden wohl weniger Amerikaner einschalten als bei der Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris im vergangenen Monat. Aber auch bei der traditionellen Vize-Präsidentschaftsdebatte dieser entscheidenden Richtungswahl in den USA schauen die Menschen das Duell nicht nur in ihren Wohnzimmern. Während Walz und Vance im CBS Broadcast Center in New York um die Gunst der Wähler ringen, werden viele Zuschauer den Schlagabtausch in zahlreichen Kneipen im ganzen Land bei Bier und Chickenwings verfolgen.