Die US-Wahl wird wohl in sieben Staaten entschieden. Gerade dort deuten die Umfragen auf einen sehr engen Wahlausgang hin.

Es ist die mutmaßlich entscheidendste Präsidentschaftswahl der jüngeren US-Geschichte – und wenn man den Umfragen glauben mag, die engste. Alle relevanten Swing States sind laut Umfragen der "New York Times" innerhalb der Fehlertoleranz, also in dem Bereich, in dem solche Umfragen keine zuverlässige Tendenz vorhersagen können. Zwischen Unentschieden und Erdrutschsieg ist alles möglich.

Und doch geben sich beide Wahlkampfteams siegessicher – besonders Donald Trump, dessen überbordendes Selbstvertrauen schon immer Teil seiner Persönlichkeit und auch seines Erfolgs war. So gehen die Wahlkampfteams in die letzten Tage vor der Wahl.

Trumps Rezept: Maximales Selbstbewusstsein

Dass er nicht vorhat, daran etwas zu ändern, zeigt Trump auch nach dem Rassismus-Eklat im Madison Square Garden in New York: Nachdem einer seiner Vorredner Puerto Rico eine schwimmende Müllinsel genannt und rassistische Witze über sexuelle Vorlieben von Latinos gerissen hatte, war die Empörung besonders unter Amerikanern mit Wurzeln in Puerto Rico groß.

Die Insel gehört zwar zu den USA, genießt aber nicht dieselben Privilegien wie andere Staaten. Beispielsweise hat sie keine Repräsentation im Kongress, ihre Einwohner können nicht für einen US-Präsidentschaftskandidaten stimmen. Puerto Ricaner sind allerdings Amerikaner – die, die außerhalb Puerto Ricos in den USA leben, können also abstimmen. Für Trump könnte das noch zum Problem werden, denn besonders im hart umkämpften Swing State Pennsylvania leben Hunderttausende wahlberechtigte Puerto Ricaner.

Dutzende Republikaner distanzierten sich von den rassistischen Aussagen. Das Trump-Team versuchte sich an Schadensbegrenzung, erklärte, die Aussagen des Comedians seien ihnen vorher nicht bekannt gewesen. Berichte aus den USA legen allerdings nahe, dass das eine Lüge war: Team Trump soll die Rede zuvor abgenommen haben und unter anderem eine sexistische Beleidigung gegen Kamala Harris haben streichen lassen.

Und Trump? Der hat bisher noch nicht einmal anerkannt, dass die Rede auf seiner Wahlveranstaltung tatsächlich gehalten wurde. Sein Vizekandidat J. D. Vance erklärte, "vielleicht" sei sie rassistisch gewesen, vielleicht auch nicht – er habe sie jedenfalls nicht gehört.

Es ist die jahrzehntelang erprobte Methode Trump: Alles ist großartig, das Beste der Welt sogar. Probleme in den eigenen Reihen gibt es nicht, und wenn doch, dann sind sie nicht seine Schuld. Eine Entschuldigung oder gar Erklärung? Gibt es nicht. Stattdessen feierte Trump die Veranstaltung in New York als "historisch". Die republikanische Kongressabgeordnete Maria Salazar erfand mal eben 50.000 Besucher. Diese Zahl ist belegbar falsch, und doch nur ein weiterer Teil der maximal selbstbewussten Trump-Strategie: Der Madison Square Garden fasst nur 19.500 Menschen.

Trumps Team versucht nun, die Methode des Bosses auch auf die bevorstehende Wahl anzuwenden – einige von ihnen gehen in Hintergrundgesprächen mit der "New York Times" sogar von Siegen in allen sieben umkämpften Staaten aus.

Team Harris: Das Hoffen auf die "Blaue Mauer"

Dermaßen siegessicher gibt man sich bei den Demokraten nicht. Und doch: Die Stimmung in Harris' Team ist wieder optimistischer, nachdem die Vizepräsidentin in den vergangenen Tagen und Wochen ihre leichten Verluste in den Umfragen wieder aufholen konnte. Die Belege für die verbesserte Stimmung, so berichtet die "New York Times" unter Berufung auf Insider, sind nicht von der historischen Qualität, die Trumps Team verkündet, sondern präziser.