Eigentlich sollte ein Sieg der Republikaner im Senatswahlkampf in Texas nur Formsache sein. Doch alles deutet auf ein enges Rennen hin. Das liegt auch daran, dass Senator Ted Cruz äußerst unbeliebt ist.

Fast jeder zweite Texaner besitzt eine Schusswaffe, drei von vier sind Christen. Texas ist einer der konservativsten Staaten der USA. Entsprechend deutlich liegt Donald Trump in Umfragen für die US-Präsidentschaftswahl hier vor Kamala Harris.

Einer, der davon nicht zu profitieren scheint, ist Texas' republikanischer Senator Ted Cruz. Der Republikaner kämpft um seinen Sitz in Washington. In einigen Umfragen liegt er gleichauf mit seinem demokratischen Widersacher Collin Allred, in anderen nur knapp vor ihm – und das, obwohl Cruz seit einem Jahrzehnt eine feste Größe in der US-Politik und in seiner Partei ist. Doch seinen Beliebtheitswerten hilft das aktuell nicht: Selbst Politiker seiner eigenen Partei drücken immer wieder öffentlich ihren persönlichen Hass auf Cruz aus.

Der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses John Boehner nannte Cruz einen "leibhaftigen Luzifer" und "den fürchterlichsten Hurensohn, den ich je getroffen habe". Der New Yorker Republikaner Peter King erklärte, er würde lieber eine Giftkapsel schlucken, als Cruz zu unterstützen. Auch Senator Lindsey Graham aus South Carolina führte aus: "Wenn Sie Ted Cruz mitten im Senat töten und die anderen Senatoren entscheiden lassen, ob das ein Verbrechen war, wird es niemanden geben, der Sie verurteilt." Und selbst George W. Bush, für den Cruz einst als Berater tätig war, fasste all das in einem Satz zusammen: "Ich mag diesen Kerl einfach nicht."

Cruz attackiert immer wieder Parteifreunde

Cruz hat es sich in seiner politischen Karriere selbst mit zahlreichen Parteikollegen verscherzt und sich in einem Konflikt mit Donald Trump eine blutige Nase geholt. Das könnte dem republikanischen Senator nun zum Verhängnis werden – oder ihn gerade noch retten.

Rafael Edward Cruz wurde als Sohn einer US-Amerikanerin und eines Exilkubaners am 22. Dezember 1970 in Kanada geboren. Er studierte Jura in Harvard, später war er immer wieder politisch aktiv – unter anderem im Jahr 2000 als Berater der Bush-Kampagne. Dort lernte Cruz auch seine Frau Heidi kennen, die er nur ein Jahr später heiratete. Die beiden haben heute zwei Töchter.

Später trat Cruz selbst für ein politisches Amt an: 2012 wurde er als erster Latino zum Senator seines Heimatstaates Texas gewählt. In den darauffolgenden vier Jahren in Washington verscherzte es sich Cruz aber mit vielen seiner Kollegen. Das soll laut Insidern vor allem an seiner Persönlichkeit liegen: Ein roter Faden der US-Berichterstattung über Cruz ist, dass andere Politiker ihn aus dem Stand nicht leiden können.

Doch den Hass auf Ted Cruz lediglich zwischenmenschlichen Problemen zuzuschreiben, wäre falsch. Cruz gehörte früh der "Tea Party" an, einer ultrarechten Bewegung innerhalb der Republikaner, die als eine Art Vorgänger von Trumps "Make America Great Again" verstanden werden kann. Um sich selbst vor Wählern besser dastehen zu lassen, schreckte Cruz auch vor öffentlichen Attacken auf Parteifreunde nicht zurück. Immer wieder stellte er die Führung seiner eigenen Partei wahlweise als inkompetent, rückgratlos oder verlogen dar.

In seiner Autobiografie schreibt Cruz, er sei in beiden Parteien verhasst, "weil ich die Ursünde begangen habe: die Wahrheit zu sagen". Entsprechend pathetisch hat Cruz seine Autobiografie auch untertitelt: "Zeit für die Wahrheit"

Trump ging auf Cruz' Familie los

Cruz' Strategie, die auf Konfrontation setzt, fand ihren Ursprung in einer Umfrage aus seinem Senatswahlkampf 2012. Die Selbstbeschreibung "Ted Cruz versteht, dass beide Parteien uns enttäuscht haben" habe unter Republikanern Zustimmungswerte von mehr als 80 Prozent erhalten. "Sie wurde das Zentrum meiner Politik", schreibt Cruz.

2016, als Cruz sich um die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei bewarb, versuchte er, dieses Prinzip anzuwenden – zunächst mit Erfolg. Cruz zeigte sich gewohnt konfrontativ, auch gegenüber Donald Trump.