In Georgia macht der Innenminister Russland für Bombendrohungen verantwortlich. Es gibt Pannen in zwei wichtigen Wahlbezirken. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Polizei nimmt bewaffneten Mann am Kapitol fest

19.46 Uhr: Beamte der Polizeieinheit, die das Kapitol in Washington D.C. bewacht, haben am Nachmittag einen Mann festgenommen. Wie die U.S. Capitol Police auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt, habe der Festgenommene nach Benzin gerochen und eine Leuchtpistole sowie eine Fackel bei sich getragen.

Das Besucherzentrum des Kapitols sei für den Tag geschlossen worden, bis die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen seien, teilten die Beamten mit.

Russland soll hinter Bombendrohungen auf Wahllokale stecken

18.25 Uhr: Brad Raffensperger, der Innenminister des US-Bundesstaats Georgia, hat Russland für eine Bombendrohung gegen mehrere Wahllokale verantwortlich gemacht. Die Drohung habe fünf bis sieben Wahllokale betroffen, sei aber nicht glaubwürdig gewesen, stellte Raffensperger klar. "Sie treiben ihr Unwesen und wollen nicht, dass wir eine reibungslose, faire und korrekte Wahl haben", sagte der Minister über die Verantwortlichen.

Georgia gehört zu den sieben Swing States, die die Wahl entscheiden können. Zuvor wurden in dem Bundesstaat Fake-Videos verbreitet, in denen haitianische Einwanderer behaupteten, mehrmals gewählt zu haben. Raffenspergers Büro bezeichnete das Video als "gezielte Desinformation" und sagte, es sei wahrscheinlich von "russischen Trollfarmen" produziert worden.

Harris verbringt Wahlabend an ihrer früheren Universität

18.15 Uhr: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will die Wahlnacht an ihrer ehemaligen Universität in der Hauptstadt Washington verbringen. In einem Radiointerview sagte sie: "Ich werde an meiner Alma Mater sein, der Howard University." Davor werde sie mit ihrer Familie zu Abend essen, sagte die Vizepräsidentin dem Sender Newsradio KDKA. Sie habe viele Verwandte zu Besuch. Howard University gehört zu den historisch afroamerikanischen Universitäten der USA, die auch bis heute vor allem schwarze Studentinnen und Studenten anziehen.

Wahlpannen im Swing State Pennsylvania und in Florida

18.05 Uhr: Gerade erst hat die Wahl begonnen, da gibt es schon die ersten Pannen. In zwei überwiegend republikanisch geprägten Bezirken von Pennsylvania, Cambria und Bedford County, sollen technische Probleme den Wahlablauf gestört haben. Das berichtet die "New York Post". Ein Softwarefehler verhinderte einer Meldung der Nachrichtenagentur "AP" zufolge das Einscannen der Stimmzettel, was zu langen Schlangen und Unsicherheiten bei den Wählern geführt habe. Einige verließen demnach die Wahllokale, ohne ihre Stimme abzugeben.

Ein Gericht ordnete an, die Wahllokale in Cambria County zwei Stunden länger offen zu halten, um sicherzustellen, dass alle Stimmen gezählt werden. Die Wahlleiter sagten, dass alle Stimmen trotz Pannen gezählt und niemand am Wählen gehindert worden sei.

Auch in Florida kam es offenbar zu Schwierigkeiten: Die staatliche Website, auf der Wähler ihren Registrierungsstatus und ihr zuständiges Wahllokal überprüfen können, war am Morgen nicht erreichbar. Darüber berichtet "AP". Die Behörden teilten mit, sie arbeiteten daran, das Problem zu beheben, und verweisen die Wähler auf alternative Informationsquellen.