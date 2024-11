So realistisch: Angel-Simulator für Profis

Newsblog zur US-Wahl Wahlpannen im Swing State Pennsylvania und in Florida Von dpa , afp , reuters , tos , jha , flx Aktualisiert am 05.11.2024 - 18:24 Uhr

Es gibt erste Pannen in zwei wichtigen Wahlbezirken. Donald Trump und J. D. Vance setzen im Wahlkampfendspurt auf Beleidigungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Wahlpannen im Swing State Pennsylvania und in Florida

18:05 Uhr: Gerade erst hat die Wahl begonnen, da gibt es schon die ersten Pannen. In zwei überwiegend republikanisch geprägten Bezirken von Pennsylvania, Cambria und Bedford County, sollen technische Probleme den Wahlablauf gestört haben. Das berichtet die "New York Post". Ein Softwarefehler verhinderte einer Meldung der Nachrichtenagentur "AP" zufolge das Einscannen der Stimmzettel, was zu langen Schlangen und Unsicherheiten bei den Wählern geführt habe. Einige verließen demnach die Wahllokale, ohne ihre Stimme abzugeben.

Ein Gericht ordnete an, die Wahllokale in Cambria County zwei Stunden länger offen zu halten, um sicherzustellen, dass alle Stimmen gezählt werden. Die Wahlleiter sagten, dass alle Stimmen trotz Pannen gezählt und niemand am Wählen gehindert worden sei.

Auch in Florida kam es offenbar zu Schwierigkeiten: Die staatliche Website, auf der Wähler ihren Registrierungsstatus und ihr zuständiges Wahllokal überprüfen können, war am Morgen nicht erreichbar. Darüber berichtet "AP". Die Behörden teilten mit, sie arbeiteten daran, das Problem zu beheben, und verweisen die Wähler auf alternative Informationsquellen.

Donald Trump hat gewählt

17.55 Uhr: Donald Trump hat gemeinsam mit seiner Frau Melania seine Stimme abgegeben. Das Ehepaar hat in Palm Beach, Florida, gewählt, unweit von Trumps Anwesen Mar-A-Lago. Er habe einen großartigen Wahlkampf geführt und es sei wohl die beste seiner drei Kampagnen gewesen, erklärte der Kandidat den anwesenden Reportern. Nun sei er "sehr zuversichtlich" über den Ausgang der Wahl, so Trump. Auch eine Niederlage würde er anerkennen, jedoch nur, wenn der Wahlverlauf "fair" bliebe.

Milliardenschwerer Trump-Unterstützer gestorben

17.38 Uhr: Ein milliardenschwerer Trump-Fan ist tot. Bernard "Bernie" Marcus beklagte, dass sich Amerikaner zu "faul, fett und dumm" zum Arbeiten fühlten. Wie er zu seinem Geld gekommen ist, erfahren Sie hier.

FBI warnt vor gefälschten Videos mit Desinformation

17.21 Uhr: Das FBI warnt vor zwei gefälschten Videos zur Wahl. In einem sei von Terrordrohungen die Rede, teilt die Behörde mit. Es soll von der US-Strafverfolgungsbehörde stammen und die Amerikaner aufrufen, per Fernwahl abzustimmen. In dem anderen sei Wahlbetrug unter den Insassen von fünf Gefängnissen das Thema. Beide seien nicht echt.

"Versuche, die Öffentlichkeit mit falschen Informationen über Bedrohungseinschätzungen und Aktivitäten des FBI zu täuschen, zielen darauf ab, unseren demokratischen Prozess zu untergraben und das Vertrauen in das Wahlsystem zu zerstören."

Wähler: "Es ist Zeit für Veränderung"

17.18 Uhr: Tyrece Hunter hat in Washington für Kamala Harris gestimmt, weil er Donald Trump für einen rückständigen Politiker hält. "Es ist Zeit für Veränderung. Wir brauchen jemanden, der eine Verbindung zu den Menschen hat", sagt Hunter vor einem Wahllokal in Washington im Gespräch mit einem t-online-Reporter. Daher sei Harris für ihn die richtige Wahl.

Donald Trump sei dagegen als Präsident nicht geeignet. Das habe man schon erkennen können, als Trump 2016 ins Weiße Haus einzog. "Das hatten wir alles schon mal. Es wäre falsch, wenn sich die Geschichte wiederholen würde."

Wählerin: Trump verfolgt keine seriöse Politik