US-Medien: Trump siegt im wichtigen Swing State Georgia

Harris-Wählerin: "Das ist es, was Amerika offenbar will"

Demokratin Pelosi verteidigt Sitz im US-Kongress

Harris-Unterstützer bleiben optimistisch

6.27 Uhr: t-online-Korrespondent Bastian Brauns hat Shannara und Tatiana in Washington getroffen. Die beiden jungen Wählerinnen haben gerade die Harris-Wahlparty in der US-Hauptstadt verlassen. Sie bleiben betont optimistisch. Beide glauben an einen harten Kampf bis zum Schluss. Sollte Trump gewinnen, will eine von ihnen das Land verlassen. Denn es wären dann Menschen an der Macht, die Schwarze und Frauen hassen.

Medien: Republikaner sichern sich Mehrheit im Senat

Amerika hat eine explosive Entscheidung getroffen

Durchhalteparolen aus dem Harris-Lager

5.55 Uhr: Kamala Harris' Wahlkampfmanagerin Jen O'Malley Dillon hat sich zu später Stunde in Washington per E-Mail an ihr Kampagnen-Team gewandt und ihre Mitarbeiter vorerst ins Bett geschickt – mit Durchhalteparolen. Sie schreibt an ihre Mitarbeiter: "Nun, wo die Stimmabgaben überall im Land dem Ende entgegengehen, möchten wir Euch allen mitteilen, wie wir die Lage sehen. Wie wir von Anfang an wussten, ist das Rennen sehr eng. Dank unseres großartigen Teams beobachten wir unglaubliche Ergebnisse in den besonders umkämpften Staaten, und dass das Rennen so offen bleibt, ist genau das, worauf wir uns vorbereitet haben."