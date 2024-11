Die ersten Zahlen der US-Präsidentschaftswahl sehen gut für Donald Trump aus. Wie erwartet setzten sich Kamala Harris und Donald Trump nach Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen in mehreren Bundesstaaten durch, in denen ihr Sieg als sicher galt. Trump hat außerdem in den wichtigen Swing States Georgia und North Carolina gewonnen, in anderen Staaten ist er in Schlagdistanz, also nah an einem Sieg.