Trump lässt Biden mit Übergangsvereinbarung warten

Haley und Pompeo nicht in Trump-Regierung

2.10 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat für seine anstehende zweite Regierungszeit Kabinettsposten für den früheren Außenminister Mike Pompeo und die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley ausgeschlossen. Er werde weder Pompeo noch Haley in sein Kabinett "einladen", erklärte Trump am Samstag (Ortszeit) in von ihm selbst gegründeten Onlinenetzwerk Truth Social. Er habe es jedoch "sehr geschätzt, mit ihnen zu arbeiten" und danke beiden für deren Dienst am Land.

Biden und Trump treffen sich am Mittwoch im Weißen Haus

18.16 Uhr: Nach dem Sieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl empfängt der demokratische Amtsinhaber Joe Biden seinen ehemaligen Kontrahenten am Mittwoch im Weißen Haus. Das kündigt Bidens Sprecherin, Karine Jean-Pierre, an. Das Treffen sei geplant für 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) im Oval Office, dem Amtszimmer des Präsidenten.

Habeck erwartet unter Trump Zölle besonders gegen Deutschland

17.19 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet, dass der künftige US-Präsident Donald Trump Zölle auf Waren vor allem aus Deutschland erheben könnte, und fordert eine Antwort der für Handelsfragen zuständigen EU. Deutschland habe einen Exportüberschuss von rund 100 Milliarden Euro mit den USA, was "Trump nicht erträgt und haben will", sagte Habeck am Samstag auf einer Veranstaltung in Neuhardenberg. "Deswegen guckt er tatsächlich besonders auf Deutschland und wird vermutlich, wenn es Zölle gibt, diese so kalibrieren, dass es gerade deutsche Importe in die USA oder Exporte aus Deutschland trifft", fügte er hinzu.